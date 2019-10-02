 У Кремлі позитивно оцінили рішення Києва щодо ″формули Штайнмаєра″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2019

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Новини

У Кремлі позитивно оцінили рішення Києва щодо "формули Штайнмаєра"

Рішення Києва щодо підтвердження так званої "формули Штайнмаєра" у Кремлі розцінили як важливий крок для реалізації попередніх домовленостей щодо Донбасу.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

У Кремлі позитивно оцінюють погодження Києвом так званої "формули Штайнмаєра" щодо умов реалізації мінських домовленостей. Про це у середу, 2 жовтня, заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів у Москві.

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Україна погодила "формулу Штайнмаєра", за якою на Донбасі мають пройти вибори, після чого регіон отримає особливий статус. Зеленський переконує, що формула - "не страшилка". (02.10.2019)

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді України вважає, що, погодившись на "формулу Штайнмаєра", Україна потрапила в пастку Кремля. Партії "Голос" та "Батьківщина" вимагають від президента України пояснень. (01.10.2019)

У Брюсселі з надією сприйняли погодження "формули Штайнмаєра" на засіданні контактної групи в Мінську. ЄС підтримує роботу як цієї групи, так і "нормандської четвірки". (02.10.2019)

Петро Порошенко запевнив, що не існує узгодженої "формули Штайнмаєра", а Володимир Путін на саміті в "нормандському форматі" в Берліні намагався проштовхнути ідеї авторства глави МЗС РФ Сергія Лаврова. (22.09.2019)

За словами Пєскова, підтвердження Києвом "формули Штайнмаєра"  є "фактом позитивним" та "важливим кроком на шляху реалізації" досягнутих раніше домовленостей. Речник Кремля при цьому зауважив, що сама "формула Штайнмаєра" "була прийнята всіма учасниками "нормандської четвірки", включно з Україною, вже фактично кілька років тому", цитує інформагенція "Інтерфакс".

Речник Путіна також висловив сподівання, що сторони й далі рухатимуться "шляхом реалізації мінських домовленостей", оскільки вони, стверджує Пєсков, є "єдиним можливим способом" врегулювання" конфлікту на Донбасі

Підготовка до саміту "нормандської четвірки"

Також у Кремлі розраховують, що найближчим часом з'явиться ясність у перспективах проведення саміту в "нормандському форматі" з огляду на погодження "формули Штайнмаєра". "Зараз всі зацікавлені сторони, представники працюватимуть над перспективами проведення такого саміту", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що до "нормандської четвірки" входять Україна, ФРН, Франція та Росія. Востаннє саміт лідерів "нормандської четвірки" відбувся восени 2016 року в Берліні.

Як повідомлялося, рішення української сторони погодитися на реалізацію "формули Штайнмаєра" викликало різкий спротив з боку парламентської опозиції у Верховній Раді. Колишній президент України Петро Порошенко раніше запевняв, що ніколи не погоджував "формулу Штайнмаєра".

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