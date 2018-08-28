 У Кремлі вважають, що вбивство Захарченка посилить напруженість на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2018

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Новини

У Кремлі вважають, що вбивство Захарченка посилить напруженість на Донбасі

Вбивство Олександра Захарченка є провокацією та призведе до зростання напруженості на Донбасі та "дуже негативних наслідків", заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков прогнозує зростання напруженості на Донбасі

Дмитро Пєсков прогнозує зростання напруженості на Донбасі

У Москві вважають, що вбивство керівника самопроголошеного невизнаного утворення "ДНР" Олександра Захарченка є провокацією і призведе до ескалації напруженості на Сході України. Про це в суботу, 1 вересня, заявив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна.

"Загибель Захарченка, безумовно, веде до зростання напруженості в регіоні, що саме по собі, звісно, не сприяє формуванню умов для виходу хоча б на перспективи початку реалізації мінських домовленостей", - зауважив Пєсков, слова якого наводить агенція "Інтерфакс". Він додав, що вбивство є "провокацією, яка має дуже негативні наслідки".

Також, за словами Пєскова, Володимир Путін поки не планує будь-яких прямих контактів з Дмитро Трапезніковим, який після смерті Захарченка був призначений тимчасово виконуючим обов'язки глави "ДНР".

DW.COM

Глава самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко загинув внаслідок вибуху в центрі Донецька. Його ім'я поповнило список загиблих та померлих за інших обставин лідерів сепаратистів. (31.08.2018)

Лідер "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко загинув внаслідок вибуху в центрі Донецька. (31.08.2018)

Трапезніков раніше працював, зокрема, менеджером донецького футбольного клубу "Шахтар", який належить українському бізнесмену Рінату Ахметову, а також обіймав керівні посади у бізнес-структурах. З 2010 по 2012 рік працював заступником голови районної ради Петровського району Донецька. Після зміни влади в Україні в 2014 році став на бік сепаратистів. У вересні 2014 року був призначений головою тимчасової адміністрації Тельманівського району "ДНР". Згодом очолив управління зовнішньої і внутрішньої політики "адміністрації глави "ДНР", обійняв посаду так званого віце-прем'єра "республіки".

Олександр Захарченко та ще одна людина загинули напередодні ввечері, 31 серпня, в результаті вибуху в кафе "Сепар" у центрі Донецька. Під час вибуху поранення отримав глава "мінфіну ДНР" Олександр Тимофєєв.

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