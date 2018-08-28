У Кремлі вважають, що вбивство Захарченка посилить напруженість на Донбасі

У Москві вважають, що вбивство керівника самопроголошеного невизнаного утворення "ДНР" Олександра Захарченка є провокацією і призведе до ескалації напруженості на Сході України. Про це в суботу, 1 вересня, заявив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна.

"Загибель Захарченка, безумовно, веде до зростання напруженості в регіоні, що саме по собі, звісно, не сприяє формуванню умов для виходу хоча б на перспективи початку реалізації мінських домовленостей", - зауважив Пєсков, слова якого наводить агенція "Інтерфакс". Він додав, що вбивство є "провокацією, яка має дуже негативні наслідки".

Також, за словами Пєскова, Володимир Путін поки не планує будь-яких прямих контактів з Дмитро Трапезніковим, який після смерті Захарченка був призначений тимчасово виконуючим обов'язки глави "ДНР".

Трапезніков раніше працював, зокрема, менеджером донецького футбольного клубу "Шахтар", який належить українському бізнесмену Рінату Ахметову, а також обіймав керівні посади у бізнес-структурах. З 2010 по 2012 рік працював заступником голови районної ради Петровського району Донецька. Після зміни влади в Україні в 2014 році став на бік сепаратистів. У вересні 2014 року був призначений головою тимчасової адміністрації Тельманівського району "ДНР". Згодом очолив управління зовнішньої і внутрішньої політики "адміністрації глави "ДНР", обійняв посаду так званого віце-прем'єра "республіки".

Олександр Захарченко та ще одна людина загинули напередодні ввечері, 31 серпня, в результаті вибуху в кафе "Сепар" у центрі Донецька. Під час вибуху поранення отримав глава "мінфіну ДНР" Олександр Тимофєєв.