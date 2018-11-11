У Консервативній партії Великобританії вимагають вотуму недовіри Терезі Мей

Тиск на прем'єр-міністерку Великобританії Терезу Мей посилюється. Один з лідерів прибічників "жорсткого" Brexit у британському парламенті Джейкоб Ріс-Могг у четвер, 15 листопада, заявив про можливе швидке усунення з посади очільниці Консервативної партії та уряду Терези Мей. За словами Ріс-Могга, процес триватиме "не місяці, а тижні", повідомляє агентство Reuters.

Джейкоб Ріс-Могг подав партії пропозицію на проведення голосування щодо вотуму недовіри Терезі Мей, що може призвести до зміни уряду. Він направив відповідний лист у комітет 1922, який призначає голосування з таких питань всередині партії. Утім, комітет ще не отримав необхідних 48 листів від представників партії в парламенті, щоб запустити відповідну процедуру.

Серед можливих наступників Мей Ріс-Могг назвав колишнього главу МЗС Бориса Джонсона, екс-міністра з питань Brexit Девіда Девіса, його наступника Домініка Рааба та міністерку праці Естер МакВей. Усі названі політики пішли у відставку з уряду Мей цього року.

Нагадаємо, напередодні Мей заявила, що британський уряд підтримав проект угоди про вихід Великобританії з ЄС. Однак згодом стало відомо, що кілька представників уряду подали у відставку через незгоду зі змістом угоди. За словами Ріс-Могга, чернетка угоди "виявилася гіршою, ніж очікувалося і не відповідає обіцянкам, даним народу прем'єр-міністеркою".