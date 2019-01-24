 У Конгресі заблокували виступ Трампа через ″шатдаун″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Конгресі заблокували виступ Трампа через "шатдаун"

Через відсутність фінансування американських урядових установ спікерка Конгресу США Ненсі Пелосі заблокувала виступ Дональда Трампа. Президент погодився перенести промову.

Суперечка Ненсі Пелосі та Дональда Трампа щодо шатдауну триває

Суперечка Ненсі Пелосі та Дональда Трампа щодо "шатдауну" триває

Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі заявила, що не дозволить президенту США Дональду Трампу виступити з традиційними зверненням до Конгресу "Про стан країни", поки уряд не відновить свою роботу. Про це йдеться в її офіційній заяві, оприлюдненій у середу, 23 січня.

Раніше Ненсі Пелосі вже пропонувала Трампу перенести виступ або ж розповсюдити промову у письмовому вигляді. Дональд Трамп назвав скасування свого виступу ганьбою і спочатку пообіцяв, що скаже "воістину важливу промову" на альтернативному майданчику. Однак потім він повідомив, що переніс свій виступ.

"Я зроблю заяву, коли "шатдаун" завершиться", - написав він у Twitter. Він наголосив, що не шукає альтернативного місця для промови, тому що ніщо не може зрівнятися з виступом з парламентської трибуни, та сподівається звернутися до Конгресу у найближчому майбутньому.

Пелосі відповіла на це, що сподівається, що Трамп підтримає ініціативу, яка дозволить розблокувати роботу уряду. "Пане Президенте, я сподіваюся, що, кажучи "найближче майбутнє", ви маєте на увазі, що ви підтримаєте пакет про завершення "шатдауну", щодо якого Сенат голосуватиме завтра", - написала вона у Twitter. Раніше виступ Трампа був запланований на 29 січня та мав відбутися в залі засідання Палати представників Конгресу.

DW.COM

Адміністрація президента США Дональда Трампа обмежила доступ конгресменів до подорожей урядовими літаками. Тепер їм для цього потрібен дозвіл Білого дому. (18.01.2019)

Через брак фінансування ФБР не може платити інформаторам, перекладачам і не може купувати наркотики під прикриттям під час проведення спецоперацій. (23.01.2019)

Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі звинувачують один одного у "шатдауні", який триває вже майже п'ять тижнів. Робота більшості державних структур в США  паралізована в зв'язку з суперечкою між президентом і демократами. Трамп вимагає, щоб Конгрес виділив 5,7 мільярда доларів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Однак демократи, які мають більшість у Палаті представників, відкидають цей проект.

Через це 21 грудня минулого року Конгрес США не затвердив проект бюджету на наступний фінансовий рік. У зв'язку з цим близько 800 тисяч американських держслужбовців не отримують зарплату понад місяць, багато хто з них відправлені у примусову неоплачувану відпустку.

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Безкоштовний вхід

    Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено

    Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Важливе повідомлення

    Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Увага! В туалеті не прибирають

    Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.

  • США, парк у Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Доступ обмежений

    Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.

  • США, сміття у парку в Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Гори сміття біля Білого дому

    Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.

  • США, ракетна база, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Перед зачиненими воротами

    Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Аварійне гальмування у Йосеміті

    Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Чи залишиться парк чистим?

    У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.

    Автор: Шарлотте Фосс


DW.COM

Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

Технічне припинення фінансування урядових установ США має прямий вплив на національні парки - рейнджери перебувають у відпустках за власний рахунок. Туристів, однак, не меншає - парки відкриті, але їх ніхто не охороняє. (04.01.2019)  

Також за темою

USA Shutdown l Kapitol in Washington

Адміністрація Трампа обмежила подорожі конгресменів через "шатдаун" 18.01.2019

Адміністрація президента США Дональда Трампа обмежила доступ конгресменів до подорожей урядовими літаками. Тепер їм для цього потрібен дозвіл Білого дому.

Kombobild Pelosi vs Trump

Через "шатдаун" Трамп скасував поїздку спікерки Конгресу за кордон 18.01.2019

Візит спікерки Конгресу Ненсі Пелосі в Бельгію, Єгипет і Афганістан можуть внести до графіку після відновлення роботи адміністрації США, заявив Трамп.

USA FBI - Ermittler - Symbol

ФБР у скруті через "шатдаун" 23.01.2019

Через брак фінансування ФБР не може платити інформаторам, перекладачам і не може купувати наркотики під прикриттям під час проведення спецоперацій.

Реклама

Докладно

Ukraine Wahlen Krywyj Rih (DW/A. Magazova)

Скільки коштує стати президентом України

У скільки цьогорічні президентські вибори обійдуться виборцям та кандидатам на пост глави держави? 

На Херсонщині виростуть 67 вітрових електроустановок

NBT, Total та ЄБРР підписали угоду щодо проекту "Сиваш"

Дві енергетичні компанії та ЄБРР у Давосі уклали угоду щодо проекту вітрової енергетики "Сиваш".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  