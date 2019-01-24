У Конгресі заблокували виступ Трампа через "шатдаун"

Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі заявила, що не дозволить президенту США Дональду Трампу виступити з традиційними зверненням до Конгресу "Про стан країни", поки уряд не відновить свою роботу. Про це йдеться в її офіційній заяві, оприлюдненій у середу, 23 січня.

Раніше Ненсі Пелосі вже пропонувала Трампу перенести виступ або ж розповсюдити промову у письмовому вигляді. Дональд Трамп назвав скасування свого виступу ганьбою і спочатку пообіцяв, що скаже "воістину важливу промову" на альтернативному майданчику. Однак потім він повідомив, що переніс свій виступ.

"Я зроблю заяву, коли "шатдаун" завершиться", - написав він у Twitter. Він наголосив, що не шукає альтернативного місця для промови, тому що ніщо не може зрівнятися з виступом з парламентської трибуни, та сподівається звернутися до Конгресу у найближчому майбутньому.

Пелосі відповіла на це, що сподівається, що Трамп підтримає ініціативу, яка дозволить розблокувати роботу уряду. "Пане Президенте, я сподіваюся, що, кажучи "найближче майбутнє", ви маєте на увазі, що ви підтримаєте пакет про завершення "шатдауну", щодо якого Сенат голосуватиме завтра", - написала вона у Twitter. Раніше виступ Трампа був запланований на 29 січня та мав відбутися в залі засідання Палати представників Конгресу.

Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі звинувачують один одного у "шатдауні", який триває вже майже п'ять тижнів. Робота більшості державних структур в США паралізована в зв'язку з суперечкою між президентом і демократами. Трамп вимагає, щоб Конгрес виділив 5,7 мільярда доларів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Однак демократи, які мають більшість у Палаті представників, відкидають цей проект.

Через це 21 грудня минулого року Конгрес США не затвердив проект бюджету на наступний фінансовий рік. У зв'язку з цим близько 800 тисяч американських держслужбовців не отримують зарплату понад місяць, багато хто з них відправлені у примусову неоплачувану відпустку.