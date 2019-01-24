У Конгресі заблокували виступ Трампа через "шатдаун"

Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі заявила, що не дозволить президенту США Дональду Трампу виступити з традиційними зверненням до Конгресу "Про стан країни", поки уряд не відновить свою роботу. Про це йдеться в її офіційній заяві, оприлюдненій у середу, 23 січня.
Раніше Ненсі Пелосі вже пропонувала Трампу перенести виступ або ж розповсюдити промову у письмовому вигляді. Дональд Трамп назвав скасування свого виступу ганьбою і спочатку пообіцяв, що скаже "воістину важливу промову" на альтернативному майданчику. Однак потім він повідомив, що переніс свій виступ.
"Я зроблю заяву, коли "шатдаун" завершиться", - написав він у Twitter. Він наголосив, що не шукає альтернативного місця для промови, тому що ніщо не може зрівнятися з виступом з парламентської трибуни, та сподівається звернутися до Конгресу у найближчому майбутньому.
Пелосі відповіла на це, що сподівається, що Трамп підтримає ініціативу, яка дозволить розблокувати роботу уряду. "Пане Президенте, я сподіваюся, що, кажучи "найближче майбутнє", ви маєте на увазі, що ви підтримаєте пакет про завершення "шатдауну", щодо якого Сенат голосуватиме завтра", - написала вона у Twitter. Раніше виступ Трампа був запланований на 29 січня та мав відбутися в залі засідання Палати представників Конгресу.
Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі звинувачують один одного у "шатдауні", який триває вже майже п'ять тижнів. Робота більшості державних структур в США паралізована в зв'язку з суперечкою між президентом і демократами. Трамп вимагає, щоб Конгрес виділив 5,7 мільярда доларів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Однак демократи, які мають більшість у Палаті представників, відкидають цей проект.
Через це 21 грудня минулого року Конгрес США не затвердив проект бюджету на наступний фінансовий рік. У зв'язку з цим близько 800 тисяч американських держслужбовців не отримують зарплату понад місяць, багато хто з них відправлені у примусову неоплачувану відпустку.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Безкоштовний вхід
Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено
Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Важливе повідомлення
Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Увага! В туалеті не прибирають
Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Доступ обмежений
Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Гори сміття біля Білого дому
Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Перед зачиненими воротами
Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Аварійне гальмування у Йосеміті
Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Чи залишиться парк чистим?
У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.
Автор: Шарлотте Фосс