У Конго від кору померли вже понад 6 тисяч людей

У Демократичній Республіці Конго (ДРК) внаслідок епідемії кору померли вже понад шість тисяч людей - майже втричі більше, ніж внаслідок епідемії лихоманки Ебола. Це найбільший у світі спалах захворювання на кір на даний час, заявили у Всесвітні організації охорони здоров'я (ВООЗ) у середу, 8 січня.

"Ми робимо все можливе, щоб взяти епідемію під контроль. Жодна дитина не може бути піддана непотрібному ризику смерті від хвороби, якій можна запобігти щепленням", - сказала глава відділу ВООЗ по Африці Матшідісо Моет.

Проблеми з вакцинацією населення

Епідемія кору в ДРК почалася близько року тому. У країні, за даними ВООЗ, зареєстровано вже 310 тисяч випадків цього захворювання. У 2019 році 18 мільйонів дітей у віці до п'яти років були щеплені від кору. Водночас у багатьох регіонах ДРК рівень вакцинації населення залишається низьким через конфлікти, погану інфраструктуру і брак коштів.

Демократична Республіка Конго також страждає від епідемії Ебола, яка спалахнула більше року тому. Смертоносним вірусом інфіковані майже 3400 осіб, померли від Еболи близько 2230 людей.