 У Конго від кору померли вже понад 6 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2020

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Новини

У Конго від кору померли вже понад 6 тисяч людей

Число жертв епідемії кору в ДР Конго втричі перевищує число жертв епідемії Ебола. Це наймасштабніший спалах кору в усьому світі, констатує Всесвітня організація охорони здоров'я.

Черга на щеплення від кору у ДРК

Черга на щеплення від кору у ДРК

У Демократичній Республіці Конго (ДРК) внаслідок епідемії кору померли вже понад шість тисяч людей - майже втричі більше, ніж внаслідок епідемії лихоманки Ебола. Це найбільший у світі спалах захворювання на кір на даний час, заявили у Всесвітні організації охорони здоров'я (ВООЗ) у середу, 8 січня.

DW.COM

Так вирішив Верховний суд країни, а в міністерстві охорони здоров'я пояснили, що вакцинація є питанням національної безпеки. (31.05.2019)

На тлі поширення екологічної свідомості у Німеччині скоротився рівень вакцинації. Тепер же держава захищатиме дітей від легковажності батьків, пише Фабіан Шдмідт. (18.11.2019)

"Ми робимо все можливе, щоб взяти епідемію під контроль. Жодна дитина не може бути піддана непотрібному ризику смерті від хвороби, якій можна запобігти щепленням", - сказала глава відділу ВООЗ по Африці Матшідісо Моет.

Проблеми з вакцинацією населення

Епідемія кору в ДРК почалася близько року тому. У країні, за даними ВООЗ, зареєстровано вже 310 тисяч випадків цього захворювання. У 2019 році 18 мільйонів дітей у віці до п'яти років були щеплені від кору. Водночас у багатьох регіонах ДРК рівень вакцинації населення залишається низьким через конфлікти, погану інфраструктуру і брак коштів.

Демократична Республіка Конго також страждає від епідемії Ебола, яка спалахнула більше року тому. Смертоносним вірусом інфіковані майже 3400 осіб, померли від Еболи близько 2230 людей.

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Спалах кору: що треба знати? (14.02.2019)

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Спалах кору: що треба знати? (14.02.2019)  

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