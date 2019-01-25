У КНР правозахисника засудили до чотирьох з половиною років ув'язнення

Правозахисник Ван Цюаньчжан, який захищав політичних активістів, визнаний винним у "підривній діяльності" проти державної влади та позбавили політичних прав на п'ять років.
Суд міста Тяньцзінь на півночі Китаю засудив відомого китайського правозахисника Ван Цюаньчжана до чотирьох з половиною років позбавлення волі. В оголошеному в понеділок, 28 січня, рішенні суду правозахисника визнано винним у "підривній діяльності" проти державної влади. Крім ув'язнення, правозахисника позбавили політичних прав терміном на п'ять років, передає агенція новин AFP.
Судовий процес над Ван Цюаньчжанем відбувся в грудні 2018 року. Він пройшов в закритому режимі. Підставою для проведення процесу в закритому режимі називалася "державна таємниця". Його затримали 2016 року під час масштабної поліцейської операції. 42-річний адвокат відомий тим, що захищав політичних активістів і постраждалих від експропріації землі.
Справа Ван Цюаньчжана отримала міжнародний розголос. Так, уряд Німеччини неодноразово висловлював йому підтримку. У травні 2018 року канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) під час візиту в Китай зустрілася з дружиною затриманого правозахисника.
Цей вирок суду вже розкритикувала міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI), назвавши його "великою несправедливістю". На думку представників AI, цей випадок - частина тривалої політики китайського керівництва проти адвокатів, котрі намагаються обстоювати права людини.
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