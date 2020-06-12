 У КНДР обговорили взяття на озброєння нової військової техніки - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2019

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У КНДР обговорили взяття на озброєння нової військової техніки - ЗМІ

Глава КНДР Кім Чен Ин провів нараду, на якій йшлося про реорганізацію армії країни. За даними ЗМІ, це пов'язано з взяттям на озброєння нових видів військової техніки.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

Кім Чен Ин, лідер КНДР (фото з архіву)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів нараду центрального військового комітету очолюваної ним Трудової партії Кореї, на якій розглядалося питання нарощування потенціалу збройних сил країни. Про це у неділю, 22 грудня, повідомило північнокорейське інформагентство KCNA, не уточнивши при цьому, у який день відбувалася нарада.

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Під час заходу Кім Чен Ин, зокрема, наголосив необхідності визначення "організаційних та політичних заходів" для зміцнення армії країни, чого, за його словами, вимагає ситуація, яка швидко змінюється. На зустрічі, за даними KCNA, було ухвалено рішення створити або розширити та реорганізувати нові підрозділі армії, а також змінити приналежність та дислокацію деяких підрозділів. Інших подробиць ухвалених на нараді рішень агенція не навела.

За даними південнокорейських ЗМІ, мова може йти про реорганізацію низки підрозділів армії КНДР, що пов'язано з взяттям на озброєння нових видів військової техніки, які були протестовані країною в останні кілька місяців. І ці організаційні зміни в північнокорейській армії можуть відбутися в найближчі тижні, інформує агенція AP.

Раніше у грудні КНДР заявляла про низку успішних випробувань нових озброєнь на космодромі Сохе. Наприкінці листопада КНДР запустила у бік Японського моря два реактивні снаряди. Вони пролетіли 380 кілометрів та досягли висоти в 97 кілометрів.

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