У КНДР відзначають військовим парадом 70-у річницю заснування держави

У столиці Північної Кореї відбувся парад з нагоди 70-ї річниці заснування держави. У проведеному в неділю, 9 вересня, військовому заході взяли участь представники багатьох видів військ, повідомляє інформагенція AFP. Під час параду, на якому був присутній північнокорейський лідер Кім Чен Ин, вулицями Пхеньяна проїхало чимало одиниць військової техніки, в тому числі танки та артилерійські системи.

Парад у Пхеньяні

Утім, цього разу північнокорейське керівництво не стало демонструвати головну "родзинку" подібних парадів - балістичні ракети великої дальності.

У виступі з нагоди параду голова президії Верховної народної ради КНДР Кім Йон Нам наголосив на важливості економічної розбудови Північної Кореї, закликавши армію допомогти в цьому. Тон його виступу був доволі примирливим, відзначає агенція новин AP.

Авіація на параді в Пхеньяні

Нагадаємо, цього року окреслилося вирішення конфлікту на Корейському півострові навколо північнокорейської ядерної та ракетної програми. Кім Чен Ин вже зустрічався з південнокорейським лідером Мун Чже Іном. Крім того, у червні цього року в Сінгапурі відбулася історична зустріч між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом, де сторони домовилися провести ядерне роззброєння КНДР в обмін на гарантії безпеки з боку США.

Під час останньої зустрічі з південнокорейською делегацією північнокорейський лідер підтвердив рішучість денуклеаризувати Корейський півострів.