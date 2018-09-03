 У КНДР відзначають військовим парадом 70-у річницю заснування держави | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2018

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Новини

У КНДР відзначають військовим парадом 70-у річницю заснування держави

З нагоди 70-ї річниці заснування КНДР у Пхеньяні проводиться масштабний військовий парад. Утім, цього разу північнокорейське керівництво не стало демонструвати балістичні ракети.

Парад у Пхеньяні

Цього разу керівництво КНДР закликало армію допомогти в розбудові економіки

У столиці Північної Кореї відбувся парад з нагоди 70-ї річниці заснування держави. У проведеному в неділю, 9 вересня, військовому заході взяли участь представники багатьох видів військ, повідомляє інформагенція AFP. Під час параду, на якому був присутній північнокорейський лідер Кім Чен Ин, вулицями Пхеньяна проїхало чимало одиниць військової техніки, в тому числі танки та артилерійські системи.

Парад у Пхеньяні

Парад у Пхеньяні

Утім, цього разу північнокорейське керівництво не стало демонструвати головну "родзинку" подібних парадів - балістичні ракети великої дальності.

У виступі з нагоди параду голова президії Верховної народної ради КНДР Кім Йон Нам наголосив на важливості економічної розбудови Північної Кореї, закликавши армію допомогти в цьому. Тон його виступу був доволі примирливим, відзначає агенція новин AP.

Парад у Пхеньяні

Авіація на параді в Пхеньяні

Нагадаємо, цього року окреслилося вирішення конфлікту на Корейському півострові навколо північнокорейської ядерної та ракетної програми. Кім Чен Ин вже зустрічався з південнокорейським лідером Мун Чже Іном. Крім того, у червні цього року в Сінгапурі відбулася історична зустріч між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом, де сторони домовилися провести ядерне роззброєння КНДР в обмін на гарантії безпеки з боку США.

Під час останньої зустрічі з південнокорейською делегацією північнокорейський лідер підтвердив рішучість денуклеаризувати Корейський півострів.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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