У Києві розповіли, коли можна буде будувати Музей Революції гідності

Припис щодо заборони будівництва Музею Революції гідності на вулиці Інститутській в Києві діятиме впродовж 2-3 місяців до завершення слідчих експериментів. Про це у четвер, 5 липня, повідомило агентство "Укрінформ" з посиланням на керівника Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.

"Будувати музей не забороняли. Тимчасово, до завершення слідчих експериментів, прокурор видав заборону на зміну ландшафту", - заявив Сергій Горбатюк і додав, що слідчі дії планують завершити протягом 2-3 місяців.

Тим часом речниця генпрокурора Лариса Сарган у коментарі виданню "Українська правда" зазначила, що рішення про призупинення будівництва є рішенням саме Горбатюка.

Напередодні директор майбутнього музею Ігор Пошивайло повідомив в інтерв'ю "Громадському радіо", що 4 липня отримав припис від Департаменту спецрозслідувань ГПУ про заборону будівництва музею та меморіалу на Інститутській.

Нагадаємо, що за рішенням журі музей Революції гідності збудують у Києві за проектом німецьких архітекторів Яна Кляйгуса (Jan Kleihues) і Йоганеса Кресснера (Johannes Kressner). За задумом архітекторів, уздовж алеї Героїв Небесної Сотні будуть розташовані ніші, в яких стоятимуть пам'ятники на честь загиблих. Пандус під нахилом спрямовуватиме відвідувачів уздовж цих пам'ятників до музею і це буде фінальна точка "шляху пам'яті".