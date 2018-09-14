 У Києві напали на суддю, який слухає справу про вбивства на Майдані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2018

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Новини

У Києві напали на суддю, який слухає справу про вбивства на Майдані

На суддю Сергія Дячука напали пізно ввечері біля його помешкання. Суддя госпіталізований, нападника затримати не вдалось.

Frankreich Justiz Statue Symbolbild (Getty Images/AFP/D. Meyer)

На суддю Святошинського районного суду міста Києва Сергія Дячука ввечері у п'ятницю, 15 вересня, скоєно напад, внаслідок якого суддю госпіталізовано. Затримати нападника поліції не вдалось, напад кваліфікований як хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, повідомляється на сайті Ради суддів України.

Сам Сергій Дячук пов'язує інцидент з професійною діяльністю. Як зазначається у повідомленні Ради суддів, мали місце "погрози розправитися з суддею і вислови, що повторюють риторику людей, які невдоволені тими рішеннями, які судді ухвалюють, та закликають до розправи над суддями".

Під головуванням Сергія Дячука колегією суддів та присяжними відбуваються слухання справи вбивств на Майдані 18-20 лютого 2014 року.  На лаві підсудних - п'ятеро екс-службовців київського полку міліції спецпризначення "Беркут". Їх звинувачують у масовому вбивстві протестувальників, а також у вчиненні терористичного акту. У цій справі надають свідчення 157 потерпілих та понад 500 свідків. 

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