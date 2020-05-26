У Києві з 30 травня відкриються ТРЦ і готелі

Торговельно-розважальні центри в Києві почнуть відкриватися з суботи, 30 травня, проте без роботи розважальних зон і з дотриманням санітарних норм та регламентів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі, хочу повідомити, що сьогодні Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про відкриття в столиці торговельно-розважальних центрів (без роботи розважальних зон). ТРЦ у Києві - з дотриманням санітарних норм і регламентів - відкривати з суботи, 30 травня", - сказав він на онлайн-брифінгу в середу, 27 травня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: У Києві та Харкові запрацювало метро

За словами мера, також із 30 травня зможуть розпочати роботу і готелі, окрім хостелів. "Для готелів прописані чіткі вимоги, яких вони мають дотримуватися. Температурний скринінг співробітників і постояльців. Масковий режим поза номерами. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі з розрахунку не більше ніж одна людина на 10 квадратних метрів площі приміщення", - зазначив Кличко.

Водночас ресторани в готелях поки що працюватимуть на винос і на обслуговування в номерах. "Рішення ж про роботу ресторанів і кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо", - наголосив він.

Туристичний потік у Києві знизився на понад 90 відсотків

За словами Кличка, туристичний потік у Києві в квітні-травні знизився більш ніж на 90 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Він також повідомив, що туристичні оператори, агенції, готелі та ресторани за цей період недоотримали близько близько одного мільярда доларів.

Кличко підкреслив, що відновлення внутрішнього і зовнішнього туризму залежить від роботи залізничного транспорту, пасажирські перевезення яким (поїзди далекого прямування) поновляться 1 червня, та авіаційного транспорту, регулярні рейси якого Кабінет міністрів України має намір поновити не раніше 15 червня.