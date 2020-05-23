 У Києві запрацював у звичному режимі наземний транспорт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2020

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Новини

У Києві запрацював у звичному режимі наземний транспорт

Київ переходить до другого етапу послаблення карантину. Він, зокрема, передбачає відновлення роботи наземного транспорту в звичному режимі.

Трамвай у Києві

Трамвай у Києві (фото з архіву)

Київ може переходити до другого етапу послаблення карантину в суботу, 23 травня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, йому надійшли нові дані щодо показників готовності  регіонів до послаблень карантину. "Рівень захворюваності по місту Київ зараз становить 11,7 на 100 тисяч населення при нормі 12. Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину", - написав міністр у соцмережі Facebook. Степанов додав, що далі - справа за рішенням міської комісії техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС).

Очільник МОЗ також нагадав, що таблиця показників для послаблення протиепідемічних заходів щоденно оновлюватиметься.

У Києві оголосили про перехід до другого етапу

Тим часом у столиці України вже оголосили про перехід до другого етапу послаблення карантину, який передбачає відновлення роботи наземного громадського транспорту.

"Ухвалено рішення про перехід до наступного етапу послаблення карантинних заходів у Києві. Це означає, що відсьогодні з 12:00 у столиці почнуть працювати торговельні заклади розміром до 1000 квадрантих метрів, зокрема ті, які розміщені в будівлях і мають окремі входи. Із 12 години дня відновить роботу у звичайному режимі весь громадський наземний транспорт", - сказав на брифінгу в суботу виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

Як передає інформагенція "Інтерфакс-Україна", Мондрієвський пояснив, що таке рішення ухвалили відповідно до засідання комісії з ТЕБ і НС, яке провели в суботу вранці, і з урахуванням зміни показників для ослаблення карантину.

Раніше скористатися наземним громадським транспортом у столиці України можна було виключно за перепустками. Як планує міська влада, 25 травня в Києві буде відновлено роботу метрополітену. 

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