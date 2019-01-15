У Києві вшанували пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту

У церемонії вшанування пам'яті загиблих під час боїв за Донецький аеропорт українських воїнів взяв участь президент України Петро Порошенко та керівництво міноборони й Генштабу Збройних сил.
У Києві відбулася церемонія вшанування пам'яті українських військових, які загинули під час боїв за Донецький аеропорт. У проведеному в неділю, 20 січня, пам'ятному заході взяв участь президент України Петро Порошенко. Під час заходу пролунали прізвища полеглих 20 січня 2015 року 50 військовослужбовців та прізвища загиблих у боях за Донецький аеропорт воїнів -"кіборгів" з часу початку АТО, повідомляється на сайті українського президента. У своїй промові Порошенко закликав не забувати "героїчного подвигу" загиблих у боях за аеропорт українських військових.
У заході також взяли участь міністр оборони України Степан Полторак, керівництво Генштабу ЗСУ, родичі загиблих в Донецькому аеропорту воїнів, а також військовослужбовці Київського гарнізону, курсанти і ліцеїсти військових навчальних закладів Києва, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".
Бої українських військ і сепаратистів за Донецький аеропорт тривали 242 дні в 2014-2015 роках.
Бойовики штурмували Донецький аеропорт. Бойові дії також активізувалися в околицях Донецька та Єнакієвого. У прес-центрі АТО повідомляють про втрати серед військовослужбовців та цивільного населення. (15.01.2015)
Серед українських військових, які захищають Донецький аеропорт, за попередніми даними, є втрати. Бойовики застосовують димові гранати. (16.01.2015)