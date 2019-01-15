 У Києві вшанували пам′ять загиблих захисників Донецького аеропорту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Києві вшанували пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту

У церемонії вшанування пам'яті загиблих під час боїв за Донецький аеропорт українських воїнів взяв участь президент України Петро Порошенко та керівництво міноборони й Генштабу Збройних сил.

Петро Порошенко на церемонії вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту

Петро Порошенко на церемонії вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту

У Києві відбулася церемонія вшанування пам'яті українських військових, які загинули під час боїв за Донецький аеропорт. У проведеному в неділю, 20 січня, пам'ятному заході взяв участь президент України Петро Порошенко. Під час заходу пролунали прізвища полеглих 20 січня 2015 року 50 військовослужбовців та прізвища загиблих у боях за Донецький аеропорт воїнів -"кіборгів" з часу початку АТО, повідомляється на сайті українського президента. У своїй промові Порошенко закликав не забувати "героїчного подвигу" загиблих у боях за аеропорт українських військових.

У заході також взяли участь міністр оборони України Степан Полторак, керівництво Генштабу ЗСУ, родичі загиблих в Донецькому аеропорту воїнів, а також військовослужбовці Київського гарнізону, курсанти і ліцеїсти військових навчальних закладів Києва, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Бої українських військ і сепаратистів за Донецький аеропорт тривали 242 дні в 2014-2015 роках.

Дивитись відео 05:26
Now live
05:26 хв

Психічні проблеми ветеранів АТО: арт-терапія у Карпатах (18.12.2018)

DW.COM

Бої за аеропорт Донецька

Бойовики штурмували Донецький аеропорт. Бойові дії також активізувалися в околицях Донецька та Єнакієвого. У прес-центрі АТО повідомляють про втрати серед військовослужбовців та цивільного населення. (15.01.2015)  

Бій за аеропорт Донецька триває: українські війська несуть втрати

Серед українських військових, які захищають Донецький аеропорт, за попередніми даними, є втрати. Бойовики застосовують димові гранати. (16.01.2015)  

Бій за аеропорт Донецька: українські війська евакуювали загиблих та поранених

У пресс-центрі АТО повідомляють про прорив до нового терміналу та евакуацію загиблих та поранених. Сепаратисти ж стверджують, що повністю контролюють аеропорт. (17.01.2015)  

Аудіо й відео до теми

Психічні проблеми ветеранів АТО: арт-терапія у Карпатах (18.12.2018)  

Також за темою

Belgien, Brüssel: Stepan Poltorak, Verteidigungsminister der Ukraine beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister

Степан Полторак - (майже) цивільний міністр оборони України 19.10.2018

Згідно з новим законом про нацбезпеку, міністр оборони України має бути цивільною особою, але президент Петро Порошенко знайшов спосіб подолати це обмеження.

Ukraine Verteidigungsminister Stepan Poltorak

Полторак: Знайдено "чорну скриньку" літака, що впав на Вінниччині 17.10.2018

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що на місці падіння Су-27 на Вінничині знайшли бортовий самописець. Президент Петро Порошенко висловив співчуття сім'ям загиблих.

Ukraine Verteidigungsminister Stepan Poltorak

Порошенко: Звільнений з війська Полторак продовжить керувати міноборони 13.10.2018

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Степан Полторак подав рапорт про звільнення з військової служби і продовжить керувати оборонним відомством вже в статусі цивільного міністра.

Реклама

Докладно

Небесні явища

Кривавий Місяць та інші небесні феномени 2019 року

Повне місячне затемнення вночі 21 січня буде унікальним. Якщо проґавите, то наступного доведеться чекати до 2037 року. 

Заробітчани залишаються одними з головних постачальників валюти в Україну

Україна стрімко втрачає робочу силу (відео)

Україна стає лідером з втрати трудових ресурсів. Які причини рекордних темпів скорочення працездатного населення? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  