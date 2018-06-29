 У Кишиневі десятки тисяч людей вимагали визнати вибори мера міста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2018

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Новини

У Кишиневі десятки тисяч людей вимагали визнати вибори мера міста

Прихильники проєвропейського політика Андрея Нестасе вимагали визнати його перемогу на виборах мера Кишинева. Лідери протесту закликали людей не допустити встановлення диктатури.

Лідер партії Платформа Гідність і правда Андрей Нестасе

Лідер партії "Платформа "Гідність і правда" Андрей Нестасе

У центрі Кишинева в неділю, 1 липня, вийшли на акцію протесту десятки тисяч прихильників лідера проєвропейської партії "Платформа "Гідність і правда" Андрея Нестасе, який раніше переміг на виборах мера Кишинева. Таким чином демонстранти висловили своє невдоволення анулюванням результатів виборів мера міста, другий тур яких відбувся 3 червня, та рішенням центрвиборчкому країни не проводити нові після тривалої судової тяганини.

Маніфестанти несли прапори Молдови і Європейського Союзу, а також безліч транспарантів з вимогами про притягнення до відповідальності "корумпованих суддів, які анулювали результати виборів мера Кишинева", повідомляє "Інтерфакс".

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У Молдові суд вирішив, що вибори мера Кишинева пройшли з порушеннями і визнав їх результати недійсними. Андрей Нестасе, який переміг на виборах, обіцяє опротестувати це рішення. (20.06.2018)

Лідер проєвропейської партії Андрей Нестасе набрав у другому турі виборів мера Кишинева 52,6 відсотка голосів. Він має намір виграти парламентські вибори в листопаді, поваливши тандем Плахотнюка-Додона. (04.06.2018)

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Учасники акції після двогодинного мітингу вирішили провести "Марш свободи", вимагаючи затвердження результатів виборів. Виступаючи на мітингу, голова партії "Дія і солідарність" Майя Санду заявила, що "влада вкрала голоси людей". Вона наголосила, що створений Комітет національного опору координуватиме акції протесту, які будуть проводитися постійно, щоб "посилити тиск на владу і змусити її піти".

"Поліція - з народом"

Сам Андрей Нестасе під час мітингу закликав демонстрантів "продовжити акції протесту до переможного кінця" і закинув владі прагнення організувати "провокації і кровопролиття". Крім того, він оголосив метою демонстрантів перехід поліції "на бік народу".

У прийнятій резолюції учасники акції вимагали визнання результатів виборів мера Кишинева, скасування змішаної виборчої системи і проведення парламентських виборів за пропорційною виборчою системою, а також притягнення до відповідальності суддів, які визнали результати виборів мера Кишинева недійсними. У разі, якщо ці вимоги не будуть виконані, маніфестанти обіцяють ініціювати мирні дії громадянської непокори - страйки, блокування державних установ і шляхів сполучення.

У другому турі виборів мера Кишинева 3 червня кандидат опозиції Андрей Нестасе отримав понад 52 відсотки голосів виборців, а представник Партії соціалістів Іон Чебан - понад 47 відсотків. Зрештою суд визнав результати голосування недійсними. Причина - заклики обох кандидатів на адресу громадян, аби ті взялии активну участь у виборах. При цьому раніше такі заклики не вважалися порушеннями.

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