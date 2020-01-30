У Китаї коронавірус забрав життя вже 361 людини

Ситуація з поширенням коронавірусу 2019-nCoV стає дедалі загрозливішою. Згідно з оприлюдненими в ніч на понеділок, 3 лютого, даними органів охорони здоров'я КНР, за останню добу число підтверджених випадків захворювання коронавірусом у Китаї зросло до 17205, збільшившись на 2829 випадків.

Крім того, повідомляється також про понад 20 тисяч випадків, у яких є підозра на зараження коронавірусом.

Більше смертей, ніж під час епідемії SARS

Так само побільшало й підтверджених летальних випадків. За офіційними даними китайських медиків, у КНР від коронавірусу померла вже 361 людина, передає агенція новин Reuters. За день кількість смертей від вірусу зросла на 57. Загалом смертність від коронавірусу в Китаї перевищила смертність унаслідок епідемії SARS, зафіксованої 17 років тому, нагадує агенція новин dpa.

Нагадаємо, що 2 лютого перший летальний випадок від коронавірусу було зафіксовано за межами Китаю. 44-річний громадянин КНР помер у лікарні на Філіппінах.

Поширення світом

Про зростання кількості хворих коронавірусом повідомляється також і в інших країнах. Приміром, у США зафіксували вже 11 випадків захворювання цією небезпечною хворобою.

За межами КНР у більш ніж 20 країнах виявлено близько 180 хворих на коронавірус.