 У Китаї конфіскували фальшиві конструктори Lego на 26 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2019

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Новини

У Китаї конфіскували фальшиві конструктори Lego на 26 мільйонів євро

Китайський виробник Lepin виробляв фальшиві деталі конструкторів за кресленнями Lego. Під час поліцейського рейду на виробництві конфіскували продукції на 26 мільйонів євро та затримали чотирьох осіб.

Компанія Lepin займалася підробкою всесвітньо відомих дитячих конструкторів

Компанія Lepin займалася підробкою всесвітньо відомих дитячих конструкторів

Китайська поліція викрила компанію, яка виготовляла фальшиві деталі конструкторів Lego. Під час поліцейського рейду у компанії Lepin, яка виробляла підробки у місті Шеньчжень на півдні країни, було конфісковано продукції на 26 мільйонів євро. Про це повідомило агентство dpa з посиланням на міську владу Шанхая в неділю, 28 квітня. Окрім того, було затримано чотирьох осіб.

"У жовтні 2018 року шанхайська поліція виявила, що доступні на ринку деталі Lepin були надзвичайно схожі на ті, що є у Lego", - йдеться в заяві правоохоронців. Іграшки були скопійовані з креслень Lego і відправлені на фабрику в Шеньчжені для виготовлення та подальшого продажу по всьому Китаю. На виробництві були виявлені понад 90 форм та близько 630 тисяч готових деталей конструкторів на суму понад 200 мільйонів юанів (26 мільйонів євро).

Назви підроблених іграшок схожі на оригінальні. Зокрема, конструктор "Зоряні війни" був названий "Зоряний план", а комплекти, випущені разом з новим фільмом "Lego Movie 2" також були скопійовані та продавались під назвою "The Lepin Bricks 2".

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У німецькому місті Галле в музеї Морицбург триває виставка доволі незвичайних експонатів. Це підробки: картини, скульптури, малюнки та грошові купюри. (28.11.2014)

Утім, вартість підроблених конструкторів є набагато нижчою. Невеликий комплект деталей від Lepin коштує три долари, тоді як вартість аналогічного конструктора Lego починається з 15 доларів. Деякі фальшиві конструктори все ще доступні для купівлі онлайн, передає агенція AFP.

Віце-президент Lego по Китаю та Азіатсько-Тихоокеанському регіону Робін Сміт заявив, що фальшива продукція може бути небезпечною для споживачів, передає китайська агенція "Сіньхуа".

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Lego стане екологічнішим. Виробник іграшок змінить матеріал, з якого виготовляє свої славнозвісні конструктори. Нині це пластик на основі нафти, а буде - з цукрової тростини. Чи вплине це на ціну - поки невідомо.

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