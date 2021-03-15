У Китаї дозволять сім'ям мати трьох дітей

Політбюро Комуністичної партії Китаю на засіданні в понеділок, 31 травня, вирішило пом'якшити сімейну політику і дозволити парам мати до трьох дітей у майбутньому.

Це рішення допоможе "активно реагувати на старіння населення", зазначило державне інформаційне агентство КНР "Сіньхуа".

Уряд Китаю оголосив про ці пом'якшення через три тижні після публікації результату перепису населення, проведеного в кінці 2020 року, який зафіксував різке зниження народжуваності в найбільш густонаселеній країні на планеті.

Згідно з результатами, темпи зростання кількості населення значно уповільнилися, зараз в країні налічується 1,41 мільярда людей.

Відповідно, найбільш густонаселеній країні на тлі зменшення народжуваності та старіння населення у майбутньому загрожує скорочення населення. Причинами цього є політика уряду, що дозволяла народження лише однієї дитини, яка діяла з 1979 до 2015 року, та високі витрати на житло та навчання, вважають експерти, пише агенція dpa. Крім того, як відзначають аналітики, багато китайців звикли до того, що в родині росте лише одна дитина.

Дозвіл народжувати вже двох дітей призвів лише до незначного збільшення народжуваності в 2016 році у Китаї. З того часу народжуваність у країні щороку падає.