У Китаї взяли на озброєння перший збудований в країні авіаносець

Китай взяв на озброєння свій перший самостійно збудований авіаносець "Шаньдун", повідомляє агенція Reuters у вівторок, 17 грудня. Корабель був спущений на воду ще 2017 року та пройшов кілька етапів випробувань.

У китайському уряді розповіли, що конструкція "Шаньдуна" схожа на конструкцію авіаносця "Ляонін", який Китай купив в України в 1998 році у недобудованому стані та згодом добудував та переобладнав. Зараз "Ляонін" використовується переважно для навчань.

За офіційною церемонією включення "Шаньдуна" в склад флоту спостерігав голова КНР Сі Цзіньпін. Як зазначає агенція Reuters, він контролює оновлення збройних сил і розробку нових видів зброї. Останнім часом Пекін посилює свою військово-морську присутність у Південнокитайському морі та навколо Тайваню.

Згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ, країна потребує щонайменше шість авіаносців. Водночас США має 10 авіаносців і планує збудувати ще два.

Китайські військові офіційно ще не оголошували про плани щодо будівництва третього авіаносця, але офіційні державні ЗМІ КНР повідомили, що він вже будується.