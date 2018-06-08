 У Китаї взяли на озброєння перший збудований в країні авіаносець | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2019

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Новини

У Китаї взяли на озброєння перший збудований в країні авіаносець

Китай взяв на озброєння свій перший самостійно збудований авіаносець. За основу китайські суднобудівники взяли український авіаносець, який Пекін купив у 1998 році та модернізував.

Китайський авіаносець Шаньдун

Китай ввів в експлуатацію свій перший самостійно збудований авіаносець "Шаньдун"

Китай взяв на озброєння свій перший самостійно збудований авіаносець "Шаньдун",  повідомляє агенція Reuters у вівторок, 17 грудня. Корабель був спущений на воду ще 2017 року та пройшов кілька етапів випробувань.

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Новий авіаносець повністю вироблений у КНР і зовні схожий на свій "прототип" - авіаносець "Ляонін", перебудований з купленого в України авіаносного крейсера "Варяг". (26.04.2017)

Попри застереження з боку Пекіна, американські військові кораблі здійснюють патрулювання у Південнокитайському морі. Китай претендує на переважну частину його акваторії. (19.02.2017)

У китайському уряді розповіли, що конструкція "Шаньдуна" схожа на конструкцію авіаносця "Ляонін", який Китай купив в України в 1998 році у недобудованому стані та згодом добудував та переобладнав. Зараз "Ляонін" використовується переважно для навчань.

За офіційною церемонією включення "Шаньдуна" в склад флоту спостерігав голова КНР Сі Цзіньпін. Як зазначає агенція Reuters, він контролює оновлення збройних сил і розробку нових видів зброї. Останнім часом Пекін посилює свою військово-морську присутність у Південнокитайському морі та навколо Тайваню.

Згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ, країна потребує щонайменше шість авіаносців. Водночас США має 10 авіаносців і планує збудувати ще два.

Китайські військові офіційно ще не оголошували про плани щодо будівництва третього авіаносця, але офіційні державні ЗМІ КНР повідомили, що він вже будується. 

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