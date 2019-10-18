У Кельні тисячі курдів протестували проти турецького наступу в Сирії

Тисячі прокурдських демонстрантів вийшли на масову акцію в німецькому Кельні, протестуючи проти наступу турецьких військ на півночі Сирії. За словами представника місцевої поліції, проведена в суботу, 19 жовтня, демонстрація пройшла мирно. За оцінками правоохоронців, у центрі Кельна зібралося близько 10 тисяч учасників протесту. Організатори заходу - низка альянсів лівих сил - очікували до 15 тисяч демонстрантів, повідомляє агенція новин dpa.

Учасники акції несли плакати із закликами зупинити "нападницьку війну Туреччини", а також вимагали припинити військову співпрацю між ФРН та Туреччиною. Крім того, промовці на заключному мітингу вимагали від уряду в Берліні не лише засуджувати на словах нинішній турецький наступ, а вживати конкретних заходів для досягнення цієї мети. Приміром, федеральний уряд міг би знову скликати засідання Ради Безпеки ООН або вплинути на Туреччину в Раді Європи.

Задля забезпечення правопорядку та запобігання сутичкам між курдами та тими турками, які є прихильниками політики Реджепа Таїпа Ердогана, поліція залучила велику кількість співробітників. Вони, зокрема, перевіряли також прапори та транспаранти демонстрантів на наявність символіки забороненої в Німеччині "Робітничої партії Курдистану".

Демонстрації проти дій Туреччини на півночі Сирії відбулися також в інших містах Німеччини, зокрема в Берліні, Гамбурзі, Штутгарті та Франкфурті-на-Майні. В останньому на вулиці вийшли близько 4,5 тисячі демонстрантів.

Акції протесту проти вторгнення Туреччини на контрольовані сирійськими курдами території розпочалися минулими вихідними. Тоді в багатьох містах Німеччини та низки інших європейських країн на вулиці вийшли тисячі людей.

Нагадаємо, минулого тижня Анкара розпочала наступ на позиції сирійських курдів на північному сході Сирії. Мета операції - створення 30-кілометрового "коридору безпеки" на сирійсько-турецькому кордоні. Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану".

Днями під час візиту віцепрезидента США Майка Пенса до Анкари вдалося досягти домовленості про призупинення наступу турецьких військ з метою дозволити організований відступ курдським формуванням.