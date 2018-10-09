 У Кельні поліція звільнила заручницю, захопника тяжко поранено | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2018

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Новини

У Кельні поліція звільнила заручницю, захопника тяжко поранено

Поліція повідомила, що чоловік, який взяв у заручниці жінку в аптеці на головному вокзалі Кельна, "під контролем". Його під час операції поліції тяжко поранено. Заручниця отримала легкі поранення.

В аптеці на центральному вокзалі Кельна захопили заручників

В аптеці на центральному вокзалі Кельна захопили заручників

Поліція Кельна повідомила, що чоловік, який у понеділок, 15 жовтня, взяв у заручниці жінку в аптеці на головному вокзалі міста, перебуває "під контролем". Під час спецоперації поліції його було тяжко поранено. Заручниця отримала легкі поранення, їй надають допомогу, зазначила поліція Кельна в мережі Twitter. Спецпідрозділу поліції вдалося проникнути в аптеку та звільнити жінку. Водночас у поліції зазначили, що операція триває, та радили уникати району вокзалу.  

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Раніше повідомлялося, що на головному вокзалі в німецькому місті Кельні 15 жовтня мало місце захоплення заручників. Як з'ясувала поліція, чоловік утримував заручницю в аптеці, розташованій у будівлі вокзалу. Нападник був вочевидь озброєний. Поліція швидко встановила з ним контакт.

Правоохоронці спростовували попередню інформацію про постріли. Також у поліції не коментували спекуляції щодо можливого терористичного підґрунтя захоплення заручниці. Правоохоронці радили не поширювати неперевірену інформацію, а також оминати район вокзалу. Територію навколо площі Бреслауерплац біля вокзалу перекрито.

Рух поїздів через головний вокзал Кельна було повністю припинено. Людей евакуювали з приміщення.

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