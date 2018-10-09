У Кельні поліція звільнила заручницю, захопника тяжко поранено

Поліція Кельна повідомила, що чоловік, який у понеділок, 15 жовтня, взяв у заручниці жінку в аптеці на головному вокзалі міста, перебуває "під контролем". Під час спецоперації поліції його було тяжко поранено. Заручниця отримала легкі поранення, їй надають допомогу, зазначила поліція Кельна в мережі Twitter. Спецпідрозділу поліції вдалося проникнути в аптеку та звільнити жінку. Водночас у поліції зазначили, що операція триває, та радили уникати району вокзалу.

Раніше повідомлялося, що на головному вокзалі в німецькому місті Кельні 15 жовтня мало місце захоплення заручників. Як з'ясувала поліція, чоловік утримував заручницю в аптеці, розташованій у будівлі вокзалу. Нападник був вочевидь озброєний. Поліція швидко встановила з ним контакт.

Правоохоронці спростовували попередню інформацію про постріли. Також у поліції не коментували спекуляції щодо можливого терористичного підґрунтя захоплення заручниці. Правоохоронці радили не поширювати неперевірену інформацію, а також оминати район вокзалу. Територію навколо площі Бреслауерплац біля вокзалу перекрито.

Рух поїздів через головний вокзал Кельна було повністю припинено. Людей евакуювали з приміщення.