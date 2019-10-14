У Каталонії масові протести після суду над лідерами руху за незалежність

Обвинувальні вироки очільникам руху за незалежність Каталонї призвели до масових протестів у регіоні в понеділок, 14 жовтня. На вулиці вийшли тисячі протестувальників, повідомляє агенція AP.

Так, в аеропорту Барселони відбулися сутички між поліцією та демонстрантами, внаслідок чого є постраждалі. Як зазначається, десятками людей на місці надавали допомогу після незначних ушкоджень.

Поліція застосувала до демонстрантів силу

За даним оператора барселонського міжнародного аеропорту "Барселона - Ель-Прат", через протести довелося скасувати 67 рейсів. Крім того, тимчасово заблоковане залізничне сполучення з аеропортом "Барселона - Ель-Прат". Повідомляється, що протестувальники на деяких коліях палили шини та дрова. Також вони заблокували кілька автострад.

На вулиці Каталонських міст вийшли тисячі людей. Барселона, 14 жовтня 2019 року

Раніше цього дня дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників каталонського руху за незалежність були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі на строки від дев'яти до 13 років. Їх засуджено за організацію забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії, який відбувся у жовтні 2017 року. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті та чотирьох з них - у розтраті державних коштів.

Екслідер Каталонії Карлес Пучдеомон назвав рішення суду "жахіттям". Він додав, що реакція на цей вирок має бути такою, "як ніколи до цього". Невдовзі щодо самого Пучдемона Верховний суд Іспанії видав новий міжнародний ордер на арешт.