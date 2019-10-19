У Канаді обирають склад нового парламенту

Канадці у понеділок, 21 жовтня, обирають склад нового парламенту. У виборах беруть участь правляча Ліберальна партія, опозиційна Консервативна партія, Нова демократична партія, Зелена партія, "Квебекський блок", а також Народна партія Канади. Загалом палата громад Канади складається з 338 місць.

За даними останніх опитувань, жодна з партій не зможе отримати більшість у парламенті. За Ліберальну партію на чолі з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо готові були проголосувати 31 відсоток виборців. Консерваторів та їхнього лідера Ендрю Шеера підтримують 32 відсотки.

Рейтинг Джастіна Трюдо, який виявився вплутаним у расистський скандал, впав перед проведенням виборів. У вересні ЗМІ опублікували старі знімки, на яких майбутній прем'єр в часи студентства зафіксований із чорним гримом на обличчі, зображуючи чорношкірого. Трюдо заявив, що фотографії були зроблені під час костюмованих вечірок.

За три дні до виборів прем'єр закликав своїх прихильників голосувати за свою партію. В іншому випадку, за його словами, у вівторок канадці можуть прокинутися із консервативним урядом, який "поставить за мету ліквідацію єдиного справжнього плану боротьби зі зміною клімату, який Канада коли-небудь мала", та повернеться до політики жорсткої економії, передає агенція AFP.

Своєю чергою, лідер консерваторів Шеер попередив про можливу коаліцію Ліберальної партії та нової Демократичної партії (НДП). Він пообіцяв, що консерватори скасують податок на шкідливі викиди.