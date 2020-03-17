У Каліфорнії запровадили суворий карантин для 40 мільйонів людей

У Каліфорнії в ніч на п'ятницю, 20 березня, за місцевим часом, набувають чинності обмеження пересування, які запровадив губернатор штату Ґевін Ньюсом.

Під час дії цих обмежень працюватимуть продуктові магазини, банки, аптеки, урядові установи, автозаправки та пральні. Ресторани зможуть лише доставляти їжу. Натомість усі бари, фітнес-центри та решта місць зібрання людей мають повністю закритися.

Жителям штату дозволяється виходити на прогулянку, робити пробіжки та кататися на велосипеді. Утім, вони мають зберігати дистанцію один від одного.

Губернатор Ньюсом звернувся до жителів штату з проханням дотримуватися цих вимог. Він попередив, що більш ніж половина населення штату заразиться коронавірусом, якщо не вживати жорстких заходів.

Каліфорнія стала першим американським штатом, де ввели такі суворі обмеження. Раніше вони були запроваджені у декількох округах поблизу Сан-Франциско.

Станом на 19 березня в Каліфорнії зареєстрували 958 випадків зараження новим коронавірусом, 19 людей померли. Каліфорнія є одним з найбільш уражених штатів.

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Губернатор Каліфорнії повідомив, що поінформував про ситуацію в штаті президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Майка Пенса та попросив про допомогу, зокрема про надання мобільних госпіталів.

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