У Кале виявили вісім мігрантів у причепі-холодильнику вантажівки

В одному з причепів-холодильників вантажівки у французькому порту Кале виявлено вісім мігрантів. Про виявлення в неділю, 27 жовтня, цих нелегальних мігрантів повідомила інформагенція AFP з посиланням на дані місцевої пожежної служби.

За наявною інформацією, серед виявлених у причепі вантажівки мігрантів було четверо дітей. Усі вісім осіб доставлені з симптомами легкого перехолодження в одну з місцевих лікарень.

Поліція заарештувала двох водіїв вантажівки, котрі походять з Румунії. Виявлені мігранти стверджують, що вони з Афганістану, повідомляє агентство dpa. Вантажівка з причепом-холодильником прямувала до Великобританії. Утім, про її точний майбутній маршрут поки нічого не відомо.

Нагадаємо, 23 жовтня поблизу Лондона було виявлено 39 тіл мігрантів у одній з вантажівок. Поліція припускає, що більшість з цих мігрантів походить з В'єтнаму, або з іншої південноазійської країни. Сама вантажівка прибула до Великобританії з Бельгії.