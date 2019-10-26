 У Кале виявили вісім мігрантів у причепі-холодильнику вантажівки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2019

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Новини

У Кале виявили вісім мігрантів у причепі-холодильнику вантажівки

Серед виявлених у Кале мігрантів четверо дітей. Усіх їх з симптомами легкого переохолодження доставили до лікарні.

Порт у Кале

Порт у Кале (архівне фото)

В одному з причепів-холодильників вантажівки у французькому порту Кале виявлено вісім мігрантів. Про виявлення в неділю, 27 жовтня, цих нелегальних мігрантів повідомила інформагенція AFP з посиланням на дані місцевої пожежної служби.

За наявною інформацією, серед виявлених у причепі вантажівки мігрантів було четверо дітей. Усі вісім осіб доставлені з симптомами легкого перехолодження в одну з місцевих лікарень.

Поліція заарештувала двох водіїв вантажівки, котрі походять з Румунії. Виявлені мігранти стверджують, що вони з Афганістану, повідомляє агентство dpa. Вантажівка з причепом-холодильником прямувала до Великобританії. Утім, про її точний майбутній маршрут поки нічого не відомо.

Нагадаємо, 23 жовтня поблизу Лондона було виявлено  39 тіл мігрантів  у одній з вантажівок. Поліція припускає, що більшість з цих мігрантів походить з В'єтнаму, або з іншої південноазійської країни. Сама вантажівка прибула до Великобританії з Бельгії.

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    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

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