У Казахстані проходять позачергові вибори президента

У Казахстані в неділю, 9 червня, відбувається голосування на позачергових виборах президента. Більшість виборчих дільниць у країні відкрилися о 7:00 ранку і закриються о 20:00 за місцевим часом.

До остаточного списку увійшли семеро кандидатів, серед яких - чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв, депутати Данія Еспаева і Жамбил Ахметбеков, опозиційний політик Аміржан Косанов, представник профспілок Амангельди Таспіхов, письменник Садибек Тугел і представник агросектора Толеутай Рахімбеков.

За конституцією, президента республіки обирають на п'ять років під час загального прямого голосування. Якщо в день виборів жоден з кандидатів не набере більше 50 відсотків голосів, то буде призначений другий тур. У ньому можуть брати участь два кандидати, що набрали найбільше голосів.

Нагадаємо, що 9 квітня в.о. президента республіки Касим-Жомарт Токаєв назвав дату проведення дострокових виборів президента Казахстану. Токаєв отримав повноваження глави держави в середині березня - після заяви Нурсултана Назарбаєва про своє рішення піти у відставку. При цьому Назарбаєв залишився на посаді голови Ради безпеки країни, члена Конституційної ради Казахстану і голови правлячої партії "Нур Отан".