У Казахстані оголосили дострокові президентські вибори

Дострокові президентські вибори у Казахстані відбудуться 9 червня цього року. Про це у вівторок, 9 квітня, повідомив у телезверненні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. "Як чинний глава держави я гарантую, що вибори будуть проведені чесно, відкрито, справедливо. Це моя принципова позиція", - цитує агенція "Інтерфакс-Казахстан" слова Токаєва у зверненні, трансльованому в ефірі республіканських телеканалів.

Нагадаємо, казахстанський лідер Нурсултан Назарбаєв, який обіймав посаду президента з 1990 року, оголосив про відставку 19 березня цього року. Згідно з Конституцією повноваження президента перейшли до голови сенату Токаєва, котрий мав їх виконувати до квітня 2020 року.

Останні президентські вибори в Казахстані відбулись у квітні 2015 року. Президент обирається на строком на п'ять років.