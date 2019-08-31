У Зеленського передумали переїжджати з Банкової

Глава Офісу президента України (ОП) Андрій Богдан заявив про відсутність можливостей переїзду з вулиці Банкової в Києві в інше місце. "Ми не можемо знайти на сьогоднішній день варіант переїзду. Була абсолютно логічна конструкція переїзду до Українського дому з розміщенням тут музею. Але дійсно, час проведення там ремонтних робіт, плюс всі системи секретності, зв'язку, безпеки - настільки все складно, що немає сенсу це робити як тимчасове", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "1+1", оприлюдненому в суботу, 31 серпня.

Водночас перший помічник президента України Сергій Шефір заявив про несвоєчасність переїзду ОП. "Несвоєчасно. Але це особисто моя думка. І немає таких пропозицій, на які всі сказали б "так, це суперпропозиція, це недорого, це красиво і там зручно", - вважає він.

Раніше Володимир Зеленський запропонував перевезти Офіс президента кудись, "де немає пробок", можливо, за межі столиці. Потім в ОП оприлюднили про позицію про перенесення офісу в "Український дім" та заявляли, що на це потрібно близько 300 мільйонів гривень та приблизно 1 рік часу. В ОП обіцяли не витратити на це "ні копійки з державного бюджету".

Опоненти ідеї переїзду ОП від самого початку наголошували на неможливості переїзду через технічні та фінансові складності.

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