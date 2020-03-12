У дружини Трюдо підтвердили коронавірус

У дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо діагностували коронавірус. Про захворювання у Софі Грегуар-Трюдо повідомили у ніч на п'ятницю, 13 березня, в офісі канадського прем'єра.

Згідно з повідомленням, Грегуар-Трюдо почувається добре і перебуває в ізоляції. "Прем'єр-міністр почувається добре, у нього немає жодних симптомів. З метою запобігання захворюванню та слідуючи порадам лікарів він перебуватиме в ізоляції на період у 14 днів", - повідомили в офісі Трюдо, додавши, що у цей період він продовжуватиме виконувати свої функції.

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Оскільки у Трюдо жодні симптоми захворювання не простежують, лікарі не рекомендували йому проходити текст на інфікування коронавірусом. "З цієї ж причини лікарі кажуть, що не існує ризику для осіб, які контактували з ним нещодавно", - запевнили в офісі канадського прем'єра.

Раніше у четвер Трюдо повідомив, що його дружина мала легкі симптоми грипу після повернення з Лондона, через що вона вирішила пройти тест на зараження коронавірусом.