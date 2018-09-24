У "ДНР" повідомили про вибух і поранених у Донецьку

У будинку в Донецьку, де проводилася зустріч місцевих комуністів, пролунав вибух. Загальне число потерпілих - чотири особи, повідомляють у самопроголошеній "ДНР".
На зустрічі комуністів самопроголошеної "ДНР" у Донецьку пролунав вибух. Інцидент стався в суботу, 29 вересня, повідомляють ЗМІ з посиланням на представників "ДНР". Потужність вибуху, за попередніми даними, відповідала 100-150 грамам тротилу, йдеться в заяві представників так званого "МВС" самопроголошеного утворення, яке наводить агенція "Інтерфакс".
За цими даними, загальне число потерпілих від вибуху - чотири особи. На момент вибуху в будівлі перебувало 50 осіб. Серед постраждалих дві жінки, одна з яких отримала сильні опіки. Повідомляється також і про осколкові поранення однієї з потерпілих. Крім того, легким опіком відбувся і кандидат на посаду "глави" самопроголошеної "ДНР" від комуністів Ігор Хакімзянов, зазначає "Інтерфакс".
Нагадаємо, 7 вересня у самопроголошених утвореннях "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі заявили, що вирішили провести 11 листопада "вибори" своїх ватажків та "депутатів". У Києві, а також в керівництві Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) різко розкритикували ці задуми, оскільки це суперечить мінським домовленостям. ЄС і США також з критикою сприйняли ці заяви сепаратистів Донбасу.
Як повідомлялося, 31 серпня отримав смертельне поранення внаслідок вибуху в кафе "Сепар" лідер самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.
Лідер "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко загинув внаслідок вибуху в центрі Донецька. (31.08.2018)
Вибори в ОРДЛО суперечать "букві і духу" Мінських угод, заявив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Зайдік. Київ наполягає, що вибори можуть відбутися лише за українським законом. (19.09.2018)
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