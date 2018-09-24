У "ДНР" повідомили про вибух і поранених у Донецьку

На зустрічі комуністів самопроголошеної "ДНР" у Донецьку пролунав вибух. Інцидент стався в суботу, 29 вересня, повідомляють ЗМІ з посиланням на представників "ДНР". Потужність вибуху, за попередніми даними, відповідала 100-150 грамам тротилу, йдеться в заяві представників так званого "МВС" самопроголошеного утворення, яке наводить агенція "Інтерфакс".

За цими даними, загальне число потерпілих від вибуху - чотири особи. На момент вибуху в будівлі перебувало 50 осіб. Серед постраждалих дві жінки, одна з яких отримала сильні опіки. Повідомляється також і про осколкові поранення однієї з потерпілих. Крім того, легким опіком відбувся і кандидат на посаду "глави" самопроголошеної "ДНР" від комуністів Ігор Хакімзянов, зазначає "Інтерфакс".

Нагадаємо, 7 вересня у самопроголошених утвореннях "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі заявили, що вирішили провести 11 листопада "вибори" своїх ватажків та "депутатів". У Києві, а також в керівництві Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) різко розкритикували ці задуми, оскільки це суперечить мінським домовленостям. ЄС і США також з критикою сприйняли ці заяви сепаратистів Донбасу.

Як повідомлялося, 31 серпня отримав смертельне поранення внаслідок вибуху в кафе "Сепар" лідер самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.