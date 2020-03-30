 У ″ДНР″ заявили про перший випадок COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2020

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Новини

У "ДНР" заявили про перший випадок COVID-19

В окупованій частині Донецької області підтвердили перший випадок COVID-19.

Донецьк

Донецьк

Так звана міністерка охорони здоров'я "ДНР" Ольга Долгошапко у вівторок, 31 березня заявила, що на окупованій проросійськими бойовиками Донеччині виявили інфікування новим коронавірусом.

"Сьогодні був зареєстрований перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції COVID-19", - цитує її російська агенція "Інтерфакс". Жодної іншої інформації про стан інфікованої особи не повідомляється.

Напередодні про перший випадок інфікування COVID-19 заявили у так званій "ЛНР".

Нагадаємо, що через коронавірус Україна ввела обмеження на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на межі з окупованими територіями на Донбасі.

Тим часом Росія дозволила перетинати свій кордон для тих мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР", які мають російські паспорти.

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