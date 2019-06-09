У день виборів у Казахстані затримано близько 500 протестувальників

На акціях протесту в день позачергових виборів президента Казахстану в неділю, 9 червня, затримано близько 500 осіб. Про це повідомив журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ країни Марат Кожаєв.

Під час акції протесту в Нур-Султані

У двох містах в неузгоджених мітингах проти відомих наперед результатів голосування беруть участь кілька сотень людей. Учасники акцій скандували "Бойкот!" і "Свобода!". Зв'язок в Алмати та Нур-Султані працює з перебоями, у столиці Казахстану рух по проспектах Республіки і Абая перекрито, передає "Інтерфакс".

У березні Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном майже 30 років, заявив про свою відставку. При цьому він залишився на посадах голови Ради безпеки країни, члена Конституційної ради Казахстану і голови правлячої партії "Нур Отан". Виконувачем обов'язків президента став голова сенату країни Касим-Жомарт Токаєв.

Правоохоронці затримали близько сотні протестувальників

У позачергових виборах глави держави беруть участь сім кандидатів: Токаєв, а також депутати Данія Еспаєва і Жамбіил Ахметбеков, опозиційний політик Аміржан Косанов, представник профспілок Амангельди Таспіхов, письменник Садибек Тугел і представник агросектора Толеутай Рахімбек. Якщо жоден з них не набере понад 50 відсотків голосів, буде призначений другий тур. У ньому братимуть участь два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.