У Демократичній партії США повідомили про хакерську атаку

Національний комітет Демократичної партії США зміг запобігти хакерській атаці на його базу даних виборців. Про це у середу, 22 серпня, повідомив Боб Лорд, який очолює службу безпеки комітету, передає інформагенція AP. За даними партії, база даних, до якої намагалися отримати доступ хакери, містить інформацію про десятки мільйонів виборців на всій території США.

Про спробу кібернападу в комітеті дізналися напередодні, зазначається в повідомленні. Витоку інформації про виборців не відбулося, запевнили в керівництві політсили. Поки неясно, хто саме стоїть за цією спробою кібератаки. За даними видання The New York Times, справу вже розслідує ФБР.

Хакери створили фейкову сторінку, яка виглядає так само, як і та, з якої працівники демократичного комітету заходили у свої акаунти. Після чого вони намагалися обманним шляхом домогтися того, щоб працівники вводили свої дані на цій фейковій сторінці.

Дані, якими намагалися заволодіти хакери, розсилаються в окремі штати для того, щоб кандидати від Демократичної партії могли ними користуватися під час передвиборчої кампанії.

У листопаді цього року в США мають відбутися вибори до Конгресу. Громадяни обиратимуть увесь склад Палати представників та третину Сенату. Як відомо, у США розслідуються підозри про втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.

Нагадаємо, нещодавно корпорація Microsoft припинила діяльність шести фейкових сайтів. Ці інтернет-сторінки, зокрема, імітувати офіційні сторінки наближених до Республіканської партії політичних інститутів. У корпорації не мають жодних сумнівів, що ці сайти створені російськими хакерами.

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