 У деклараціях української омбудсменки Денісової знайшли порушення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2018

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Новини

У деклараціях української омбудсменки Денісової знайшли порушення

У деклараціях української омбудсменки Людмили Денісової виявили недостовірну інформацію. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

В деклараціях Людмили Денісової знайшли порушення

В деклараціях Людмили Денісової знайшли порушення

Українське Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень у трьох електронних деклараціях уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової. Про це агенство повідомило у п'ятницю, 7 вересня.

За його даними, під час повної перевірки звітів про доходи омбудсменки за 2015, 2016 та 2017 роки були виявлені ознаки правопорушень, передбачених статтею Кримінального кодексу України щодо декларування недостовірної інформації. 

Зібрані матеріали передадуть для перевірки до Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Подробиці правопорушень Денісової у НАЗК не повідомляють. У 2015-2017 роках Денісова була народним депутатом від партії "Народний фронт". У червні Печерський районний суд Києва повернув на доопрацювання НАЗК адміністративні протоколи про конфлікт інтересів у Денісової при голосуванні у Раді за своє призначення.

Окрім того, НАЗК розпочне процес перевірки декларацій, поданих віце-прем’єр-міністрами В'ячеславом Кириленком та Володимиром Кістіоном, головою Державного агентства резерву Вадимом Мосійчуком та міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном.

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