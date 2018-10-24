 У Грузії громадяни востаннє обирають президента прямим голосуванням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

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Новини

У Грузії громадяни востаннє обирають президента прямим голосуванням

У Грузії востаннє відбуваються президентські вибори шляхом прямого голосування. Наступного разу голову держави обиратимуть члени Виборчої колегії.

У Грузії громадяни обирають нового президента

У Грузії громадяни обирають нового президента

В Грузії у неділю, 28 жовтня, відбуваються президентські вибори. За даними Центральної виборчої комісії, в них мають право взяти 3,5 мільйона виборців. По всій країні та за кордоном працює понад 3,7 тисячі виборчих дільниць.

Участь в президентських виборах беруть 25 кандидатів. Серед них два колишні міністри закордонних справ - Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія", та кандидат від опозиційного об'єднання "Сила в єдності" і колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе.

Також на найвищу посаду у державі претендують два колишніх голови парламенту - кандидат від опозиційної партії "Європейська Грузія" Давид Бакрадзе і кандидат від "Вільних демократів", лідер політичної організації "Рух будівництва" Давид Усупашвілі.

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Чинний президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, який на виборах 2013 здобув понад 62 відсотків голосів виборців, відмовився балотуватися на другий термін. Він заявив, що віддав свій голос кандидату, який буде президентом усіх громадян республіки. "Я віддав голос за кандидата, який буде головнокомандувачем особливих збройних сил, що мають незвичайну історію протягом століть", - заявив чинний президент. Також не балотувалась лідерка опозиційної партії "Демократичний рух", екс-спікерка парламенту Ніно Бурджанадзе, яка на попередніх виборах вийшла на третє місце.

Згідно з виборчим кодексом Грузії, для перемоги в першому турі виборів кандидат повинен набрати понад 50 відсотків голосів. В іншому разі має бути оголошений другий тур, до якого вийдуть два кандидати з найбільшою кількістю голосів виборців.

Нинішні вибори стануть останніми виборами президента Грузії шляхом прямого голосування громадян. Президента Грузії буде обрано терміном на шість років. На наступних виборах президента обиратимуть 300 членів Виборчої колегії.

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