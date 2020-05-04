У Греції відкрили сотні пляжів

У рамках ослаблення жорстких карантинних заходів, запроваджених у відповідь на пандемію коронавірусу, в Греції відкрили низку пляжів. Утім, відвідувати пляж можна лише за умови дотримання дистанції до інших.
Згідно з новими правилами, на пляжах дозволяється перебувати не більше 40 особам площі в тисячу квадратних метрів. Так само передбачається дотримання мінімальної відстані між сонцезахисними парасольками пляжників та самими відпочивальниками.
Приміром, відстань між стійками парасольок має бути не менше чотирьох метрів, а поміж козирками парасольок - щонайменше один метр. Мінімальна дистанція між групами відпочивальників - чотири метри, пише інформагенція AP. За дотриманням норм мінімальної дистанції спостерігатимуть працівники пляжів.
Зазначається, що ще з ранку суботи на одному з популярних безкоштовних пляжів у Афінах - Алімос - спостерігалася довжелезна черга з бажаючих відпочити та скупатися, повідомляє кореспондент Reuters.
Насувається хвиля неймовірної спеки
Послаблення карантинних заходів відбулися саме в переддень настання вкрай спекотної погоди в Греції. За даними метеорологів, на країну насувається хвиля спекотного повітря з Африки, що місцями принесе температуру повітря від 30 до 40 градусів за Цельсієм, передає інформагенція "Інтерфакс" з посиланням на місцеві ЗМІ.
Натепер у Греції діагностовано загалом понад 2,8 тисячі випадків зараження, 160 осіб, у яких було підтверджено захворювання COVID-19, померли.
З наступного тижня на греків чекає наступна хвиля послаблення карантинних заходів: уже з 17 травня дозволятиметься відвідувати богослужіння, так само з 17 травня дозволять подорожі материковою Грецією та на острів Кріт. Подорожувати на решту грецьких островів можна буде з 25 травня. Вхід на Акрополіс та інші історичні місця відкриють з 18 травня.
Греція з населенням у 11 мільйонів вважається однією з найбільш залежних від туризму країн ЄС. На туристичну галузь припадає приблизно 20 відсотків ВВП країни, уточнює Reuters. Уряд у Афінах очікує, що цьогоріч спричинена коронавірусом криза призведе до падіння ВВП у обсягах від 5 до 10 відсотків.
Нагадаємо, Греція з усіх країн-членів ЄС найбільше постраждала від фінансово-економічної кризи 2008-2009 років. Для уникнення банкрутства країни довелося вдаватися до допомоги Міжнародного валютного фонду (МВФ), Єврокомісії та Європейського центробанку (ЄЦБ). Щоб оздоровити держфінанси, уряд в Афінах був змушений ухвалювати численні непопулярні заходи.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.