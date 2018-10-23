У Гонконзі тривають протести проти законопроекту про екстрадицію

До пів мільйона осіб очікують організатори на протестах у Гонконзі проти закону, що спрощує екстрадицію до Китаю.
Мешканці Гонконгу у неділю, 9 червня, знову беруть участь у акції протесту проти змін до закону про екстрадицію. Орнанізатори очікують, що на протести збереться близько 500 тисяч осіб, що зробить протестний марш найбільшим у цьому спеціальному адміністративному районі Китаю за останні 15 років. За правопорядком стежать понад дві тисячі поліцейських.
Мітингарі вийшли на акцію з жовтими парасольками, нагадуючи про масові антиурядові акції у Гонконзі 2014 року. Протести різної масовості проти нового закону тривають вже кілька місяців. Так, минулого четверга на протест проти законодавчих нововведень вийшли юристи Гонконгу, одягнені у чорне.
Нагадаємо, що головним пунктом у запланованих адміністрацією нововведеннях, котрий обурює протестувальників, стала можливість видавати за запитом китайських слідчих на материкову частину Китаю осіб, підозрюваних у порушеннях законів КНР. Досі Гонконг відмовлявся здійснювати екстрадицію підозрюваних за запитом органів юстиції з материкового Китаю через розбіжності в законодавстві та недостатню прозорість китайської системи правосуддя. Однак на початку 2019 року стало відомо про наміри адміністрації Гонконгу налагодити співпрацю в цій сфері з материковим Китаєм, Макао та Тайванем.
Гонконг, що до 1997 року був британською колонією, наділений високим ступенем автономії за принципом "одна країна - дві системи". У Гонконзі й досі громадянам забезпечені такі фундаментальні права та свободи людини, яких немає у китайців, як свобода слова та ЗМІ. Опозиція в Гонконзі звинувачує Китай у тому, що він дедалі сильніше втручається у внутрішні справи Гонконгу.
На вулиці Гонконгу вийшли десятки тисяч людей, щоб висловити протест проти спрощення екстрадиції до Китаю. На думку учасників акції, він суттєво підриває незалежність місцевих органів юстиції від КНР. (28.04.2019)
За даними поліції, на вулиці вийшли 22 тисячі людей. Обурення в Гонконгу викликало рішення суду про ув'язнення трьох активістів "революції парасольок" 2014 року. (20.08.2017)