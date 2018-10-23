У Гонконзі тривають протести проти законопроекту про екстрадицію

Мешканці Гонконгу у неділю, 9 червня, знову беруть участь у акції протесту проти змін до закону про екстрадицію. Орнанізатори очікують, що на протести збереться близько 500 тисяч осіб, що зробить протестний марш найбільшим у цьому спеціальному адміністративному районі Китаю за останні 15 років. За правопорядком стежать понад дві тисячі поліцейських.

Мітингарі вийшли на акцію з жовтими парасольками, нагадуючи про масові антиурядові акції у Гонконзі 2014 року. Протести різної масовості проти нового закону тривають вже кілька місяців. Так, минулого четверга на протест проти законодавчих нововведень вийшли юристи Гонконгу, одягнені у чорне.

Організатори очікують до 500 тисяч людей на протестах

Нагадаємо, що головним пунктом у запланованих адміністрацією нововведеннях, котрий обурює протестувальників, стала можливість видавати за запитом китайських слідчих на материкову частину Китаю осіб, підозрюваних у порушеннях законів КНР. Досі Гонконг відмовлявся здійснювати екстрадицію підозрюваних за запитом органів юстиції з материкового Китаю через розбіжності в законодавстві та недостатню прозорість китайської системи правосуддя. Однак на початку 2019 року стало відомо про наміри адміністрації Гонконгу налагодити співпрацю в цій сфері з материковим Китаєм, Макао та Тайванем.

Гонконг, що до 1997 року був британською колонією, наділений високим ступенем автономії за принципом "одна країна - дві системи". У Гонконзі й досі громадянам забезпечені такі фундаментальні права та свободи людини, яких немає у китайців, як свобода слова та ЗМІ. Опозиція в Гонконзі звинувачує Китай у тому, що він дедалі сильніше втручається у внутрішні справи Гонконгу.