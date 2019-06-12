 У Гонконзі протестувальники заблокували парламент та перекрили дороги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2019

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Новини

У Гонконзі протестувальники заблокували парламент та перекрили дороги

У Гонконзі тисячі активістів зібралися в урядовому кварталі, щоб висловити протест проти нового закону про екстрадицію за запитом із материкового Китаю. Голосування зрештою перенесли.

Демонстранти в урядовому кварталі Гонконгу

Демонстранти в урядовому кварталі Гонконгу

У Гонконзі не вщухають протести проти планів уряду змінити законодавство автономії, щоб уможливити екстрадицію на материк за запитом влади Китаю осіб, підозрюваних у порушеннях законів КНР. У середу, 12 червня, тисячі активістів зібралися в урядовому кварталі, коли парламент автономії готувався до обговорення цього законопроекту. Демонстранти заблокували вход до будівлі Законодавчої ради, засідання депутатів зрештою було перенесене.

Деякі мітингарі зводили барикади, аби заблокувати рух автівок у серці фінансового центру міста, повідомляє інформагенція Reuters. Загони поліцейських намагалися не допустити активістів безпосередньо до урядових офісів.

Протести проти суперечливого закону у Гонконзі тривають вже понад місяць. На найбільшу акцію проти нового законопроекту 10 червня, за оцінками організаторів, прийшли понад мільйон людей. У свою чергу, правоохоронці повідомили про 240 тисяч мітингарів. Чимало демонстрантів вийшли на акцію з жовтими парасольками, нагадуючи про масові антиурядові акції у Гонконзі 2014 року.

Нагадаємо, що досі Гонконг відмовлявся здійснювати екстрадицію підозрюваних за запитом органів юстиції з материкового Китаю через розбіжності в законодавстві та недостатню прозорість китайської системи правосуддя. Однак на початку 2019 року стало відомо про наміри адміністрації Гонконгу налагодити співпрацю в цій сфері з материковим Китаєм, Макао та Тайванем. Представники бізнесу і юристи в Гонконзі побоюються, що в результаті цього місто може втратити позиції міжнародного фінансового центру.

Гонконг, що до 1997 року був британською колонією, належить до Китаю, але наділений високим ступенем автономії за принципом "одна країна - дві системи". У Гонконзі й досі громадянам забезпечені такі фундаментальні права та свободи людини, яких немає у китайців, як свобода слова та ЗМІ.

DW.COM

Масові протести в Гонконзі призвели до сутичок з поліцією

Поліцейські застосували кийки та сльозогінний газ проти незгодних з планами уряду екстрадувати ймовірних правопорушників за запитом влади Китаю. (10.06.2019)  

У Гонконзі тривають протести проти законопроекту про екстрадицію

До пів мільйона осіб очікують організатори на протестах у Гонконзі проти закону, що спрощує екстрадицію до Китаю. (09.06.2019)  

У Гонконзі десятки тисяч протестували проти законопроекту про екстрадицію

На вулиці Гонконгу вийшли десятки тисяч людей, щоб висловити протест проти спрощення екстрадиції до Китаю. На думку учасників акції, він суттєво підриває незалежність місцевих органів юстиції від КНР. (28.04.2019)  

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