У Гонконзі протестувальники заблокували парламент та перекрили дороги

У Гонконзі не вщухають протести проти планів уряду змінити законодавство автономії, щоб уможливити екстрадицію на материк за запитом влади Китаю осіб, підозрюваних у порушеннях законів КНР. У середу, 12 червня, тисячі активістів зібралися в урядовому кварталі, коли парламент автономії готувався до обговорення цього законопроекту. Демонстранти заблокували вход до будівлі Законодавчої ради, засідання депутатів зрештою було перенесене.

Деякі мітингарі зводили барикади, аби заблокувати рух автівок у серці фінансового центру міста, повідомляє інформагенція Reuters. Загони поліцейських намагалися не допустити активістів безпосередньо до урядових офісів.

Протести проти суперечливого закону у Гонконзі тривають вже понад місяць. На найбільшу акцію проти нового законопроекту 10 червня, за оцінками організаторів, прийшли понад мільйон людей. У свою чергу, правоохоронці повідомили про 240 тисяч мітингарів. Чимало демонстрантів вийшли на акцію з жовтими парасольками, нагадуючи про масові антиурядові акції у Гонконзі 2014 року.

Нагадаємо, що досі Гонконг відмовлявся здійснювати екстрадицію підозрюваних за запитом органів юстиції з материкового Китаю через розбіжності в законодавстві та недостатню прозорість китайської системи правосуддя. Однак на початку 2019 року стало відомо про наміри адміністрації Гонконгу налагодити співпрацю в цій сфері з материковим Китаєм, Макао та Тайванем. Представники бізнесу і юристи в Гонконзі побоюються, що в результаті цього місто може втратити позиції міжнародного фінансового центру.

Гонконг, що до 1997 року був британською колонією, належить до Китаю, але наділений високим ступенем автономії за принципом "одна країна - дві системи". У Гонконзі й досі громадянам забезпечені такі фундаментальні права та свободи людини, яких немає у китайців, як свобода слова та ЗМІ.