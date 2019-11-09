 У Гонконзі поліцейський стріляв у демонстрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Гонконзі поліцейський стріляв у демонстрантів

21-річний активіст в Гонконзі госпіталізований в критичному стані внаслідок вогнепального поренення. Поліція заявила, що причина застосування зброї - незаконні дії "погромників".

Стоп-кадр з відео, що поширюється у соцмережах. Поліція підтверджує інцидент

Стоп-кадр з відео, що поширюється у соцмережах. Поліція підтверджує інцидент

У Гонконзі під час масових антиурядових протестів поліцейський поранив пострілом демонстранта. 21-річний активіст дістав поранення грудної клітини та госпіталізований в критичному стані, повідомили органи охорони здоров'я Гонконгу і гонконгські ЗМІ в понеділок, 11 листопада.

На відеозаписі, викладеному в соціальних мережах, видно, як поліцейський впритул націлює пістолет в одного з демонстрантів, потім зав'язується бійка. Коли у бік поліцейського починає рухатися інший демонстрант, правоохоронець стріляє в нього і робить ще два постріли в іншому напрямку.

DW.COM

Масові акції у Гонконгу, спричинені загибеллю студента, що був учасником протестного руху, налічують тисячі людей. Водночас поліція затримала трьох депутатів місцевого парламенту від опозиції. (09.11.2019)

Одразу після початку заборононеного владою Гонконгу мітингу відбулися сутички з правоохоронцями. Демонстранти називають акцію протесту "екстреним дзвінком" по допомогу для збереження автономії регіону. (02.11.2019)

Поліція звинувачує "погромників"

Поліція підтвердила даний інцидент і зазначила, що цей правоохоронець 11 листопада був змушений застосувати табельну зброю ще двічі. У правоохоронних органах Гонконгу пояснили те, що сталось, "незаконними діями погромників".

Це вже третій випадок вогнепального поранення демонстрантів відтоді, як у червні в Гонконзі почалися масові протести. Спочатку вони були спрямовані проти законопроєкту про видачу злочинців владі КНР, а згодом - проти пропекінскої адміністрації Гонконгу в цілому.

Нова хвиля насильства

Інцидент 11 листопада стався на тлі нових сутичок демонстрантів і поліції. Активісти перекрили вулиці у різних районах Гонконгу, влаштовували підпали і закидали поліцейських камінням. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і гумові кулі.

Нова хвиля протестів піднялась після загибелі одного з активістів 8 листопада. 22-річний студент помер від травм минулого тижня після того, як під час протестів впав з даху паркінгу для автомобілів.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

Також за темою

Hongkong | Gedenken an getöteten Studenten

Десятки тисяч протестують у Гонконгу через смерть студента 09.11.2019

Масові акції у Гонконгу, спричинені загибеллю студента, що був учасником протестного руху, налічують тисячі людей. Водночас поліція затримала трьох депутатів місцевого парламенту від опозиції.

Hongkong | Polizisten feuern Tränengas auf Demonstranten

Після смерті студента у Гонконзі поновилися протести 08.11.2019

У Гонконзі одночасно відбуваються десятки акцій протесту, які спричинені загибеллю 22-річного студента.

China Hongkong Proteste

Нові протести у Гонконзі: поліція використовує водомети і сльозогінний газ 02.11.2019

Одразу після початку заборононеного владою Гонконгу мітингу відбулися сутички з правоохоронцями. Демонстранти називають акцію протесту "екстреним дзвінком" по допомогу для збереження автономії регіону.

Реклама

Докладно

В Естонії онлайн можна отримати 99 відсотків державних послуг

Цифрова держава і боротьба з корупцією: приклад Естонії

DW дізнавалася, скільки коштувала "країна в смартфоні" в Естонії, яку вважають взірцем цифровізації держави в Європі.  

Споживацтво

У ФРН щороку знищується дедалі більше нового одягу

Нереалізований одяг спалюють або продають як секонд-хенд за межами ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  