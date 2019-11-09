У Гонконзі поліцейський стріляв у демонстрантів

У Гонконзі під час масових антиурядових протестів поліцейський поранив пострілом демонстранта. 21-річний активіст дістав поранення грудної клітини та госпіталізований в критичному стані, повідомили органи охорони здоров'я Гонконгу і гонконгські ЗМІ в понеділок, 11 листопада.

На відеозаписі, викладеному в соціальних мережах, видно, як поліцейський впритул націлює пістолет в одного з демонстрантів, потім зав'язується бійка. Коли у бік поліцейського починає рухатися інший демонстрант, правоохоронець стріляє в нього і робить ще два постріли в іншому напрямку.

Поліція звинувачує "погромників"

Поліція підтвердила даний інцидент і зазначила, що цей правоохоронець 11 листопада був змушений застосувати табельну зброю ще двічі. У правоохоронних органах Гонконгу пояснили те, що сталось, "незаконними діями погромників".

Це вже третій випадок вогнепального поранення демонстрантів відтоді, як у червні в Гонконзі почалися масові протести. Спочатку вони були спрямовані проти законопроєкту про видачу злочинців владі КНР, а згодом - проти пропекінскої адміністрації Гонконгу в цілому.

Нова хвиля насильства

Інцидент 11 листопада стався на тлі нових сутичок демонстрантів і поліції. Активісти перекрили вулиці у різних районах Гонконгу, влаштовували підпали і закидали поліцейських камінням. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і гумові кулі.

Нова хвиля протестів піднялась після загибелі одного з активістів 8 листопада. 22-річний студент помер від травм минулого тижня після того, як під час протестів впав з даху паркінгу для автомобілів.