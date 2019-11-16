У Гонконзі мітингарі поранили з лука поліцейського

У Гонконзі в неділю, 17 листопада, знову відбулися запеклі сутички демонстрантів з поліцією. Демонстранти спорудили катапульти для запуску пляшок з запалювальною сумішшю та стріляли в правоохоронців з луків. Один поліцейський, відповідальний за роботу зі ЗМІ, зазнав поранення від випущеної в нього з лука стріли.

Поліція застосувала для розгону мітингувальників сльозогінний газ, гумові кулі і водомет. У неділю основні заворушення відбувалися на території Політехнічного інституту Гонконгу, де масово протестували демонстранти.

На протестах у Гонконзі

Останнім часом сутички в Гонконзі часто відбуваються саме в університетських містечках. Тисячі студентів та активістів зводять там барикади, а також зберігають катапульти, "коктейлі Молотова" та іншу вуличну зброю.

Протести в Гонконзі тривають уже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього законопроєкту. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.