 У Гонконзі мітингарі поранили з лука поліцейського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2019

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Новини

У Гонконзі мітингарі поранили з лука поліцейського

Демонстранти в Гонконзі жбурляли в поліцейських "коктейлями Молотова", одного правоохоронця поранено стрілою з лука. Поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі і водомет.

Гонконг

Демонстранти стріляють по поліцейським з лука

У Гонконзі в неділю, 17 листопада, знову відбулися запеклі сутички демонстрантів з поліцією. Демонстранти спорудили катапульти для запуску пляшок з запалювальною сумішшю та стріляли в правоохоронців з луків. Один поліцейський, відповідальний за роботу зі ЗМІ, зазнав поранення від випущеної в нього з лука стріли.

Поліція застосувала для розгону мітингувальників сльозогінний газ, гумові кулі і водомет. У неділю основні заворушення відбувалися на території Політехнічного інституту Гонконгу, де масово протестували демонстранти.

На протестах у Гонконзі

На протестах у Гонконзі

Останнім часом сутички в Гонконзі часто відбуваються саме в університетських містечках. Тисячі студентів та активістів зводять там барикади, а також зберігають катапульти, "коктейлі Молотова" та іншу вуличну зброю.

Протести в Гонконзі тривають уже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього законопроєкту. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

 

DW.COM

У Гонконзі поліцейський стріляв у демонстрантів

21-річний активіст в Гонконзі госпіталізований в критичному стані внаслідок вогнепального поренення. Поліція заявила, що причина застосування зброї - незаконні дії "погромників". (11.11.2019)  

Гонконг: китайські солдати залишили казарми для прибирання вулиць

Солдати Народно-визвольної армії Китаю взяли участь у прибиранні вулиць у Гонконгу після масових акцій протесту. Тим часом у місті тривають сутички мітингарів з поліцією. (16.11.2019)  

У Гонконгу офіційно відкликали законопроєкт, що спричинив протести

Влада Гонконгу виконала одну з вимог протестувальникі та остаточно відкликала законопроєкт, що став причиною заворушень. (23.10.2019)  

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Одразу після початку заборононеного владою Гонконгу мітингу відбулися сутички з правоохоронцями. Демонстранти називають акцію протесту "екстреним дзвінком" по допомогу для збереження автономії регіону.

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