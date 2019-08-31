У Гонконзі знову неспокійно: демонстранти блокують аеропорт

У Гонконзі тривають антиурядові акції протесту. В неділю, 1 вересня, сотні людей знову зібралися на демонстрацію в аеропорту Гонконгу. На автостанції аеропорту вони спорудили барикади і намагалися перекрити найбільшу під'їзну дорогу до терміналу, передає інформагенція AFP.

Деякі барикади вони підпалили. Через дії протестувальників у другій половині дня було зупинено рух потягів Airport Express, що курсували між містом та аеропортом. Утім, акції протесту поки що не призвели до затримок чи скасування рейсів.

Учасники акції також перекрили кілька доріг, що ведуть до головних повітряних воріт міста. При цьому вони розпорошували вміст вогнегасників, споруджували барикади та трощили камери відеоспостереження. Частина протестувальників згодом вдерлася на станцію метро, де металевими прутами та трубами вони розбили тамтешній гідрант, унаслідок чого станцію підтопило, а також спалили китайський прапор, передає агенція новин AP.

Напередодні в Гонконгу знову сталися запеклі сутички між учасниками протестів та правоохоронцями. Протестувальники кидали в загони поліції каміння та пляшки з запалювальною сумішшю. Поліцейські відповідали сльозогінним газом та водометами, які випускали струмені з синьою фарбою. Активісти переконані, що в такий спосіб поліцейські намагаються полегшити собі пошук та подальших арешт підозрюваних. Також під час учорашніх протестів демонстранти в масках підпалили барикаду на одній з центральних вулиць поблизу штабу поліції Гонконгу. Вогонь змогли загасити лише через пів години.

Обурення громадян викликало масове насильство в поліції, в тому числі й масові арешти на станціях метро. Гонконгські ЗМІ транслювали відео, що містило кадри операції поліції в метро. Поліцейські спецпідрозділи застосовували кийки та перцевий спрей проти людей, які сиділи на підлозі.

Нагадаємо, що вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. Попри те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли. Мітингарі почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Керрі Лам і розслідування дій поліції під час демонстрацій. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.