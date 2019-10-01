У Гонконзі заборонили носіння масок на акціях протесту

Адміністрація Гонконгу запровадила заборону на носіння масок та балаклав під час акцій протесту та взагалі в громадських місцях. Відповідне рішення було ухвалено в п'ятницю, 4 жовтня, під час проведеної екстреної наради адміністрації, передає інформагенція Reuters.

Самі обмеження набудуть чинності 5 жовтня. За порушення цих норм передбачається позбавлення волі строком до одного року. Як заявила глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам, мета цього кроку - покласти край насильству.

За її словами, це ухвалене рішення - непростий але необхідний крок. "Громадський порядок в серйозній небезпеці", - сказала Лам, цитує dpa. Вона вказала зокрема на зростання випадків насильства. Причетні до цього насильства особи майже завжди приховували свої обличчя за масками чи балаклавами, наголосила Лам. "Ми не можемо дозволити, щоб ситуація ще більше погіршувалася", - додала вона й висловила сподівання, що завдяки цій забороні в Гонконг повернеться мир.

Під час акцій протесту в Гонконзі багато демонстрантів носять маски, балаклави, широкі окуляри або навіть протигази з метою насамперед захисту від сльозогінного газу та перцевого спрею, котрі проти них застосовує поліція, нагадує dpa.

Учасники акцій протесту в Гонконзі

Водночас Лам наголосила, що цей захід не означає запровадження надзвичайного стану в Гонконзі.

Для ухвалення заборони адміністрація Гонконгу вдалася до механізму з часу колоніальної епохи, який регламентує врегулювання надзвичайних ситуацій. Цей механізм наділяє владу повноваженнями запроваджувати обмеження в разі виникнення серйозної небезпеки. Механізм було розроблено 1922 року. Востаннє його застосували 1967 року.

Як повідомлялося, протести в Гонконгу тривають вже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.