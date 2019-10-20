У Гонконгу офіційно відкликали законопроєкт, що спричинив протести

У місцевому парламентіГонконгу офіційно відкликали законопроєкт, який би дозволив екстрадицію правопорушників на територію Китаю. Про це у середу, 23 жовтня, повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Таким чином влада Гонконгу виконала одну з п'яти вимог учасників акцій протесту, що вже декілька місяців тривають у колишній британській колонії, яка нині є спеціальним адміністративним районом КНР.

Водночас агенція наголошує, що це рішення навряд чи призведе до закінчення протистояння протестувальників та влади. Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам ще 4 вересня у своєму відеозверненні оголосила про початок процедури відкликання законопроєкту, що однак не призвело до послаблення масових акцій.

Керівництво Китаю між тим у довгостроковій перспективі планує зняти голову місцевого уряду Гонконгу. Як повідомляє 23 жовтня видання Financial Times, вже у травні наступного року Лам може замінити її наступник, що перебуватиме на посаді очільника адміністрації до закінчення каденції у 2022 році. Перед тим, як рішення про заміну місцевого керівництва буде остаточно ухвалено, ситуація у Гонконгу, на думку Пекіна, має бути остаточно стабілізована. Китайське керівництво не хоче створити враження готовності йти на поступки протестувальникам, пише Financial Times. У липні видання вже писало, що Лам пропонувала Пекіну піти у відставку, але була змушена залишитися на посаді. Тоді голова адміністрації називала цю інформацію недостовірною.

8 жовтня Лам заявляла, що прагне вирішити кризу без застосування військових, але у випадку загострення протестів вона не виключає такої опції.

Нагадаємо, протести у Гонконгу тривають вже кілька місяців. Жителі міста почали виступати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. На початку жовтня демонстранти почали вдягати маски, що пізніше було заборонено судом. Це, в свою чергу, викликало нову потужну хвилю протестів.