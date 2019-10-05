У Гонконгу не вщухають акції протесту

У Гонконгу тривають антиурядові акції протесту. У неділю, 6 жовтня, на вулиці вийшли десятки тисяч людей, багато з них всупереч забороні влади одягнули маски для обличчя, повідомляє агенція dpa.

Більшість демонстрацій були мирними, однак у популярному торговельному районі Цім-Ша-Цуй сталися сутички між мітингарями та правоохоронцями. Сили безпеки застосували проти протестувальників сльозогінний газ. Також поліція розсилала повідомлення, в яких закликала мешканців Гонконгу залишитися вдома, оскільки очікується, що несанкціоновані заходи призведуть до насильства. У районі залишаються зачиненими більшість станцій метро, які були пошкоджені під час попередніх протестів.

Антиурядова демонстрація у районі Ваньчай

Активістам не вдалося оскаржити в суді заборону голови адміністрації Керрі Лам вдягати маски під час демонстрацій. Однак суд вирішив наприкінці цього місяця провести детальну перевірку цієї заборони та використання владою декрету від 1922 року, який регламентує врегулювання надзвичайних ситуацій.

На думку активістів, влада Гонконгу перевищила свої повноваження. "Ми маємо дуже уважно стежити за необмеженою природою джерела цієї так званої влади... та за тим, яка отрута може вийти з нього", - заявила адвокатка, одна із засновниць Громадянської партії Гонконгу Гледіс Лі.

На вулиці Гонконгу знов вийшли десятки тисяч людей

Як повідомлялося, протести в Гонконгу тривають вже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.