У Гонконгу знову відбуваються протести

У Гонконгу знову відбуваються акції протесту. У суботу, 13 липня, тисячі людей вийшли на демонстрацію на вулиці міста Шеунг Шуй, що межує з материковим Китаєм. Вони покладають відповідальність на торговців з Китаю за зростання цін на землю, посилення інфляції, а також закидають їм несплату податків.

На протести в місті Шеунг Шуй вийшли тисячі людей

Під час мітингу сталися сутички, протестувальники кидали в правоохоронців парасольки та шоломи. У відповідь поліцейські застосували перцевий спрей та кийки. Пізніше поліція заявила, що була змушена застосувати силу через те, що протестувальники почали сперечатися з місцевими жителями та намагалися атакувати правоохоронців. Під час протестів у місті були зачинені більшість магазинів.

Під час протестів в Гонконгу

Протести в Гонконгу почались кілька місяців тому через намір уряду ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю за запитом Пекіна. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей.

Правоохоронці під час протестів у місті Шеунг Шуй

На тлі масових протестів глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила про остаточне припинення роботи над скандальним законопроєктом та назвала його "мертвим". Однак це не задовольнило активістів, які крім повної відмови від намірів ухвалити законопроєкт про екстрадицію, також хочуть проведення нових вільних виборів та припинення переслідування протестувальників.