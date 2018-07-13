У Гельсінкі почалася зустріч Трампа та Путіна

У фінській столиці Гельсінкі в понеділок, 16 липня, відбувається зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Вона почалась із запізненням, оскільки літак російського президента преземлився пізніше, ніж очікувалось.

Лідери двох країн зустрілися в президентському палаці. Перед зустріччю Володимир Путін заявив, що за останні місяці він декілька разів говорив телефоном із американським колегю і тепер настав час обговорити двостронні відносини країн та "больові точки" у світі.

Своєю чергою Дональд Трамп повідомив, що вони планують обговорити питання торгівлі, комерції, військові питання та питання, пов'язані з ядерним потенціалом. "У наших країн є можливість покращити наші відносини. Є можливість, що вони стануть надзвичайно хорошими", - заявив він.

Після цього лідери двох країн почали переговори віч-на-віч у присутності тільки перекладачів. Пізніше запланований робочий обід двох делегацій та спільна прес-конференція лідерів держав.

Під час зустрічі президенти США та Росії планують обговорити непрості відносини між двома державами та низку питань національної безпеки. Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявляв, що майбутня зустріч Трампа та Путіна може покращити відносини між двома державами, а однією з тем на зустрічі може стати можливе повернення Росії до Великої вісімки. Також вони можуть обговорити втручання РФ у вибори в США та ситуацію в Сирії та України.

Світові лідери закликали Трампа до більш жорсткої позиції під час переговорів з Путіним. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг Трампа від односторонніх домовленостей з російським лідером. Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що Трамп має говорити з Путіним з позиції сили.

Нагадаємо, що за кілька днів до зустрічі у США Велике журі висунуло звинувачення 12-ом співробітникам Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу Росії у змові з метою здійснення хакерських атак. Йдеться про зламування комп'ютерної системи Національного комітету Демократичної партії та передвиборного штабу Гілларі Клінтон у 2016 році під час президентської кампанії.