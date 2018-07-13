 У Гельсінкі почалася зустріч Трампа та Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

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Новини

У Гельсінкі почалася зустріч Трампа та Путіна

Американський президент Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін зустрілися в Гельсінкі, щоб обговорити відносини між двома державами. Трамп повідомив, що вони зачеплять питання торгівлі та ядерного потенціалу.

Дональд Трамп (ліворуч) та Володимир Путін

Дональд Трамп (ліворуч) та Володимир Путін

У фінській столиці Гельсінкі в понеділок, 16 липня, відбувається зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Вона почалась із запізненням, оскільки літак російського президента преземлився пізніше, ніж очікувалось.

Лідери двох країн зустрілися в президентському палаці. Перед зустріччю Володимир Путін заявив, що за останні місяці він декілька разів говорив телефоном із американським колегю і тепер настав час обговорити двостронні відносини країн та "больові точки" у світі.  

Своєю чергою Дональд Трамп повідомив, що вони планують обговорити питання торгівлі, комерції, військові питання та питання, пов'язані з ядерним потенціалом. "У наших країн є можливість покращити наші відносини. Є можливість, що вони стануть надзвичайно хорошими", - заявив він.

Після цього лідери двох країн почали переговори віч-на-віч у присутності тільки перекладачів. Пізніше запланований робочий обід двох делегацій та спільна прес-конференція лідерів держав. 

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Обвинуваченим, які є співробітниками ГРУ РФ, закидають втручання у комп'ютерну мережу Демократичної партії та штабу Гілларі Клінтон. (13.07.2018)

Яку угоду хочуть укласти Трамп і Путін? Ще до їхньої зустрічі в Гельсінкі зрозуміло одне: Трамп здатний принести в жертву своєму марнославству і підступності всіх західних союзників, вважає Крістіан Тріппе. (15.07.2018)

Під час зустрічі президенти США та Росії планують обговорити непрості відносини між двома державами та низку питань національної безпеки. Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявляв, що майбутня зустріч Трампа та Путіна може покращити відносини між двома державами, а однією з тем на зустрічі може стати можливе повернення Росії до Великої вісімки. Також вони можуть обговорити втручання РФ у вибори в США та ситуацію в Сирії та України

Світові лідери закликали Трампа до більш жорсткої позиції під час переговорів з Путіним. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг Трампа від односторонніх домовленостей з російським лідером. Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що Трамп має говорити з Путіним з позиції сили.

Нагадаємо, що за кілька днів до зустрічі у США Велике журі висунуло звинувачення 12-ом співробітникам Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу Росії у змові з метою здійснення хакерських атак. Йдеться про зламування комп'ютерної системи Національного комітету Демократичної партії та передвиборного штабу Гілларі Клінтон у 2016 році під час президентської кампанії. 

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