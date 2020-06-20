 У Гельзенкірхені відкрили перший пам′ятник Леніну в Західній Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2020

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Новини

У Гельзенкірхені відкрили перший пам'ятник Леніну в Західній Німеччині

У центрі Рурської області - місті Гельзенкірхен - встановили перший пам'ятник радянському лідеру Володимиру Леніну в Західній Німеччині.

Статуя Леніна в Гельзенкірхені

Статуя Леніна в Гельзенкірхені

У місті Гельзенкірехен, що в землі Північний Рейн-Вестфалія, в суботу, 20 червня, було відкрито пам'ятник радянському політичному і державному діячу, організатору Жовтневої революції й теоретику марксизма Володимиру Леніну. Як заявили ініціатори встановлення монумента з Марксистсько-ленінської партії Німеччини (МЛПН), це перша статуя Леніна на території колишньої Західної Німеччини. Двометровий пам'ятник було виготовлено ще в 1957 році в колишній Чехословаччині.

"Час монументів расистам, антисемітам, фашистам, антикомуністам та іншим реліктам минулого точно минув", - заявила голова МЛПН Ґабі Фехтнер (Gabi Fechtner). За її словами, Ленін натомість був "мислителем всесвітньоісторичної ваги, що випередив свій час, раннім борцем за свободу та демократію".

Церемонія відкриття монумента Леніну в Гельзенкірхені

Активісти Марксистсько-ленінської партії Німеччини на церемонії відкриття монумента Леніну в Гельзенкірхені

Не всі жителі Гельзенкірхена, який є центром колись важливої промислової Рурської області, привітали встановлення в їхньому місті пам'ятника Леніну. На початку березня представники провідних партій у місцевій раді Західного Гельзенкірхена ухвалили резолюцію, в якій завили, що радянський лідер уособлює собою "насильство, репресії, тероризм та жахливі людські страждання", тож рада планувала заблокувати встановлення монумента. Утім, пізніше того ж місяця суд у Мюнстері відхилив її подання.

Нагадаємо, що після смерті в США афроамериканця Джорджа Флойда активісти руху Black Lives Matter намагаються знищити або пошкодити пам'ятники історичним діячам, яких вони вважають расистами. У Німеччині було облито фарбою кілька монументів, зокрема канцлеру Отто фон Бісмарку в Гамбурзі.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - світлова реклама у Лейпцигу

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Наввипередки з часом

    Фотограф Андреас Мец (Andreas Metz) упродовж трьох років подорожував Східною Німеччиною, розшукуючи артефакти та будівлі з часів Німецької Демократичної Республіки (НДР). Більшості з них - як цій світловій рекламі у Лейпцигу - загрожує руйнування або знищення. Ці світлини увійшли до книжки "Східні місця - Зі зникання й віднайдення НДР" ("Ost Places - Vom Verschwinden und Wiederfinden der DDR").

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - ресторан у Потсдамі

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    "Спонукати людей відвідати ці місця"

    "Книжка повинна стати і трохи путівником, спонукати людей відвідати ці місця і самим вирушити в експедицію", - говорить фотограф Мец. Ресторан "Латаття" у Потсдамі, відкритий у 1983 році, донині працює. У НДР було більше 70 бетонних будівель на кшталт цієї, спроектованих будівельним інженером Ульріхом Мютером (Ulrich Müther). Багато з них уже знесені.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - Ленін у Фюрстенберзі

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Забутий Ленін у Бранденбурзі

    Цей надбитий бюст Леніна Андреас Мец знайшов у бранденбурзькому Фюрстенберзі захованим у густих кущах. Він припускає, що бюст забули під час виведення радянських військ, які розміщувалися неподалік.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - вхід до АЕС Райнсберг

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Відкривати Схід на велосипеді

    Аби зібрати матеріал для книжки, Андреас Мец подорожував Східною Німеччиною виключно на громадському транспорті, а також - переважно - на велосипеді. "Коли їдеш на велосипеді, інтенсивніше сприймаєш місця, тому що їдеш відносно повільно", - говорить він. На цій світлині зображений вхід до атомної електростанції Райнсберг у Бранденбурзі, яка у 1990 році була виведена з експлуатації.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - дитячий майданчик у Лейпцигу

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Не лише кордон і репресії

    "Я хотів би зобразити багатогранний образ НДР і життя в НДР. Показувати не лише негативні аспекти - кордон, "Штазі" (міністерство державної безпеки в НДР. - Ред.), в'язниці - але й щоденне життя", - розповідає фотограф. Цю гірку-слоненя із часів НДР він знайшов на одному з дитячих майданчиків у Лейпцигу.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - настінне панно в Тюрингії

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Пропаганда атомної енергії

    Це величезне панно "Мирне використання ядерної енергії" нині стоїть посеред поля в Тюрингії. Раніше довкола нього знаходилося підприємство, на якому видобували уран для радянських атомних бомб. За видобутком урану НДР посідала четверте місце у світі. Загалом було видобуто і перероблено 231 тисячу тонн породи - тисячі робітників піддавалися шкідливому для здоров'я опроміненню.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - кабельний завод у Берліні

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Кабельний завод у Берліні

    Цю фотографію Андреас Мец зробив на території колишнього кабельного заводу в районі Берліна Кепенік. Свого часу тут працювали 1600 людей, однак у середині 1990-х виробництво припинили. Нині стіни приміщень вкривають графіті, а залізні опори обвіває плющ. На території підприємства хочуть побудувати близько тисячі квартир. Залишити планують лише деякі будівлі, які мають статус пам'яток архітектури.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - кінотеатр International в Берліні

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Культура кіно в НДР

    Кінотеатр International на алеї Карла Маркса в Берліні відкрили у 1963 році. За часів НДР тут відбувалися прем'єри як численних фільмів, знятих державною кіностудією DEFA, так і міжнародних кінокартин на кшталт стрічки "Брудні танці". Кінотеатр працює дотепер.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - дача Гонекера у Вандліці

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Дачний будиночок генсека

    Цей непримітний, напіврозвалений садовий будиночок - дача не кого-небудь, а тодішнього генсека Соціалістичної єдиної партії Німеччини Еріха Гонекера (Erich Honecker). Вона знаходиться на території лісового селища Вандліц. Тут жила тодішня партійна еліта - відрізаною від решти населення - у шикарних, як для НДР, умовах.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - Берлінський мур як мистецький об'єкт

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Берлінський мур як мистецький об'єкт

    Більшість артефактів і будівель, сфотографованих Андреасом Мецом, донині були мало відомі в Німеччині. Однак є у збірці й деякі широко відомі об'єкти - передусім Берлінський мур. Ці розмальовані залишки Муру фотограф зазнімкував у бранденбурзькому містечку Кляйнмахнов, що між Потсдамом та Берліном.

    Автор: Мара Бірбах


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