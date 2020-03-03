У вісім регіонів України відправлені тести для виявлення коронавірусу

Вироблені в Німеччині тест-системи для виявлення коронавірусу відправили у вісім регіонів України, повідомило в середу, 11 березня, українське міністерство охорони здоров'я. Ці тест-системи дадуть змогу здійснювати тестування на місцевому рівні. "Це прискорить процес проведення перевірки на COVID-19. Станом на сьогодні вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я повністю справляється з наявними зразками", - повідомляє МОЗ України.

Тести вже доставлено або буде доставлено найближчими днями в Житомир, Тернопіль, Дніпро, Вінницю, Київ, Рівне, Львів, Запоріжжя. Кількість направлених у регіони тест-систем не уточнюється.

Наразі триває прийом замовлень на закупівлю тест-систем від інших областей. Усі тести сертифіковані ВООЗ. Набори розроблені з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення цього виду коронавірусу.

Напередодні в Київ надійшло 1200 швидких тестів для діагностики коронавірусу, повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами, до кінця цього тижня загалом має надійти п'ять тисяч тестів.

Як повідомили в МОЗ, станом на ранок 11 березня в Україні зареєстрований один лабораторно підтверджений випадок COVID-19.