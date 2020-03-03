 У вісім регіонів України відправлені тести для виявлення коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У вісім регіонів України відправлені тести для виявлення коронавірусу

У вісім українських регіонів відправлені тест-системи для виявлення коронавірусу. Це прискорить процес проведення перевірки на захворювання COVID-19, повідомили в міністерстві охорони здоров'я України.

Тести мають прискорити виявлення хворих на коронавірус

Тести мають прискорити виявлення хворих на коронавірус

Вироблені в Німеччині тест-системи для виявлення коронавірусу відправили у вісім регіонів України, повідомило в середу, 11 березня, українське міністерство охорони здоров'я. Ці тест-системи дадуть змогу здійснювати тестування на місцевому рівні. "Це прискорить процес проведення перевірки на COVID-19. Станом на сьогодні вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я повністю справляється з наявними зразками", - повідомляє МОЗ України.

Тести вже доставлено або буде доставлено найближчими днями в Житомир, Тернопіль, Дніпро, Вінницю, Київ, Рівне, Львів, Запоріжжя. Кількість направлених у регіони тест-систем не уточнюється.

Наразі триває прийом замовлень на закупівлю тест-систем від інших областей. Усі тести сертифіковані ВООЗ. Набори розроблені з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення цього виду коронавірусу.

Напередодні в Київ надійшло 1200 швидких тестів для діагностики коронавірусу, повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами, до кінця цього тижня загалом має надійти п'ять тисяч тестів.

Як повідомили в МОЗ, станом на ранок 11 березня в Україні зареєстрований один лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

Дивитись відео 02:29

Коронавірус: міфи та факти (03.03.2020)

DW.COM

ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу

Поширення інфікування коронавірусом у світі досягло рівня пандемії, однак уряди країн можуть протистояти їй, заявив генеральний директор Всесвітної організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус. (11.03.2020)  

Також за темою

Italien Mailand Coronavirus

Коронавірус в Італії. Як реагує Україна? 25.02.2020

В Італії, де є велика українська діаспора та сезонно працюють тисячі українців, поширюється коронавірус. Україна через це запровадила посилений медконтроль на своєму західному кордоні, однак авіарейси поки не скасовує.

Japan Yokohama Hafen | Kreuzfahrtschiff Diamond Princess | Quarantäne Coronavirus

25 українців перебувають на круїзному лайнері, на якому виявили коронавірус 05.02.2020

На круїзному лайнері, який відправили на карантин через виявлення коронавірусу, перебувають 25 громадян України. Вони є членами екіпажу. Українські служби намагаються дізнатися, чи виявили у них коронавірус.

Videostill Ukraine Corona

Евакуація з Китаю: чи готова Україна приймати хворих на коронавірус 19.02.2020

Небезпека поширення коронавірусу в Україні залишатиметься низькою і після евакуації українців з Китаю. Тим не менш, вона є. Але чи є в Україні де та чим лікувати потенційних хворих?

Реклама

Докладно

Вищий земельний суд у Карлсруе

Чому німецький суд зупинив екстрадицію до Польщі

Судді в Німеччині зупинили екстрадицію і вирішили звільнити підозрюваного шахрая з-під варти.  

Штаб-квартира Національного банку України (НБУ) в Києві

Чому лихоманить українську валюту?

Попри намагання НБУ стабілізувати гривню, кілька днів поспіль українська валюта падає по відношенню до долара та євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  