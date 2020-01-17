 У Вірменії знайшли застреленим колишнього главу спецслужби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2020

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Новини

У Вірменії знайшли застреленим колишнього главу спецслужби

Колишнього директора Служби національної безпеки Вірменії Георгія Кутояна знайшли мертвим у Єревані з кульовим пораненням у голову. Слідство розглядає кілька версій загибелі.

пістолет

Кутояна знайшли з простреленою головою (фото з архіву)

У Єревані у п'ятницю, 17 січня, знайшли мертвим колишнього директора Служби національної безпеки Вірменії Георгія Кутояна. Як повідомили в слідчому комітеті Вірменії, тіло 38-річного ексслужбовця мало вогнестрільні поранення.

Пізніше слідчий комітет заявив, що розглядає кілька версій смерті Кутояна. "Наразі ми порушили кримінальну справу за статтею 110 Кримінального кодексу Вірменії - доведення до самогубства. Але це не означає, що ми не розглядаємо інші версії, у тому числі, убивство чи завуальоване вбивство", - повідомив заступник глави СК Вірменії Артур Мелікян, цитує агенція "Інтерфакс".

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За його словами, в квартирі знайшли нагородний пістолет Кутояна, на стінах виявлені сліди вистрілів, а також на місці знайшли понад 40 гільз та куль. Як зазначається, експосадовець мав поранення в голову. 

Кутояна призначили директором Служби національної безпеки Вірменії у лютому 2016 року, а в травні 2018 року його відправили у відставку після зміни влади в країні. Раніше Кутоян був помічником президента Вірменії з правових питань.

Нагадаємо, новий уряд у Вірменії сформували навесні 2018 року після масових протестів, які сколихнули країну. Вони почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був призначений у парламенті прем'єр-міністром. Однак під тиском протестувальників Саргсян подав у відставку.

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