У Вільнюсі до 10 років засудили екс-міністра оборони СРСР Язова

Вільнюський окружний адміністративний суд в середу, 27 березня, заочно засудив 94-річного екс-міністра оборони СРСР Дмитра Язова і 69-річного радянського військовослужбовця, колишнього офіцера Комітету державної безпеки (КДБ) Михайла Головатова до 10 і 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє кореспондент DW.

Суд визнав росіян винними в "злочинах проти людяності", а також в "воєнних злочинах" через "участь в радянській агресії в Вільнюсі".

Йдеться про події з 11 по 13 січня 1991 року в литовській столиці, коли радянська влада спробували за допомогою військової сили повалити владу в Литві, яка 11 березня 1990 року проголосила незалежність від СРСР.

За версією прокуратури, Дмитро Язов брав участь в створенні організованої групи в складі 160 військових і політичних діячів з метою повернення Литви до складу СРСР.

Згідно з обвинувальним актом, Язов створив організовану групу разом з нині покійними радянськими діячами - колишнім главою МВС СРСР Борисом Пуго, головою КДБ СРСР Володимиром Крючковим, секретарем ЦК КПРС і членом Політбюро КПРС Олегом Шеніним.

За даними слідства, Михайло Головатов в 1991-1992 роках був командувачем загоном "Альфа", який був направлений у Вільнюс для проведення військової операції.

Вирок понад 60 обвинуваченим

Всього у даній справі було ухвалено вирок 67 громадянам Росії, Білорусі та України. Їх засудили до різних термінів - від чотирьох до 14 років, передає агентство BNS.

Вироки переважно заочні. Перед судом 27 березня постали лише двоє: полковник запасу збройних сил Російської Федерації Юрій Мель і екс-начальник служби ракетно-артилерійського озброєння 107-ої мотострілецької дивізії ЗС СРСР Геннадій Іванов.

Під час захоплення радянською армією й спецзагонами телевежі й Литовського радіо 1991 року загинули 14 людей, більше тисячі беззбройних людей постраждали. Ряд підозрюваних був оголошений в міжнародний розшук в країнах Євросоюзу, на їхнє затримання видані європейські ордери.