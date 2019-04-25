 У Володимира Зеленського розраховують на подальшу співпрацю з МВФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Володимира Зеленського розраховують на подальшу співпрацю з МВФ

Сподівання на успішний перегляд програми кредитної підтримки України з боку МВФ висловив радник Володимира Зеленського Олександр Данилюк.

МВФ

Команда Володимира Зеленського розраховує на успішний перегляд програми stand by Міжнародного валютного фонду (МВФ) у травні 2019 року. Такі сподівання висловив у четвер, 25 квітня, радник Зеленського та екс-міністр фінансів Олександр Данилюк під час зустрічі з представниками компаній-членів Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

"Щодо МВФ. Звичайно, позиція - продовжувати взаємодію. Ми розраховуємо на успішне ревю в травні", - сказав Данюлюк, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, нову програму співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by було затверджено в грудні 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний майже 3,9 мільярда доларів США. Перший транш на суму близько 1,4 мільярда доларів у рамках цієї програми надійшов того ж місяця. Решта кредитних коштів має надійти за підсумками піврічних переглядів програми в 2019 році.

За підсумками 2018 року сукупний державний і гарантований державою борг України у доларовому еквіваленті зріс на 2,46 відсотка і становив на січень 2019 року 78,3 мільярда доларів США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський здобув понад 73 відсотки голосів у другому турі виборів президента України, згідно з попереднім результатом підрахунку 100 відсотків бюлетенів, про який повідомила Центральна виборча комісія (ЦВК) України.

Дивитись відео 03:41

Чи справді Україна 130-та у світі за ВВП і бідністю? - Фактчек DW (15.02.2019)

DW.COM

Курс гривні: чотири роки без штучного дихання

Чотири роки тому НБУ відмовився від фіксованого курсу гривні. Після першого шоку ситуація стабілізувалась, і з кінця 2015-го курс гривні коливається лише незначним чином. Що нині відбувається з гривнею - в матеріалі DW. (12.02.2019)  

Державне безгрошів’я: хто позичить українському урядові?

Українська скарбниця через "роздуті соціальні програми" та борги майже порожня, а всі спроби позичити гроші на внутрішньому ринку марні. Чи допоможе країні МВФ? (28.08.2013)  

В Україну надійшов перший транш кредиту від МВФ

Понад три мільярди доларів США як перший транш кредиту від МВФ надійшли до України. Інформацію про це DW підтвердили у НБУ. (07.05.2014)  

Сукупний держборг України зріс до понад 78 мільярдів доларів

Минулого року загальний державний борг України виріс на понад два відсотка та перевищив 78 мільярдів доларів. Цього року держава має повернути інвесторам 14 мільярдів доларів. (25.01.2019)  

МВФ прогнозує номінальний ВВП України 134,9 мільярда доларів

У 2019 році МВФ виходить з курсу 28,68 гривні за долар, але прогнозує подальшу девальвацію. (11.04.2019)  

МВФ підтримує націоналізацію "Приватбанку"

Націоналізація одного з найбільших банків України дозволила захистити його вкладників і стабільність фінансової системи, заявив представник Фонду в Україні Йоста Люнгман. (20.04.2019)  

Аудіо й відео до теми

Чи справді Україна 130-та у світі за ВВП і бідністю? - Фактчек DW (15.02.2019)  

Реклама

Докладно

Україна вирішила жорстко захищати українську мову новим законом

Мова і новий закон: ставка України на контроль та штрафи

Новий закон про державну мову в Україні є суперечливим і в багатьох аспектах нетиповим для країни Європи.  

Робота у Німеччині з професійною освітою - можливо, але не для всіх

Як влаштуватися на роботу в Німеччині без вищої освіти

Для фахівців з професійною освітою не з країн ЄС доступ на німецький ринок праці є сильно обмеженим. Хто має шанси?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  