У Володимира Зеленського розраховують на подальшу співпрацю з МВФ

Сподівання на успішний перегляд програми кредитної підтримки України з боку МВФ висловив радник Володимира Зеленського Олександр Данилюк.
Команда Володимира Зеленського розраховує на успішний перегляд програми stand by Міжнародного валютного фонду (МВФ) у травні 2019 року. Такі сподівання висловив у четвер, 25 квітня, радник Зеленського та екс-міністр фінансів Олександр Данилюк під час зустрічі з представниками компаній-членів Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).
"Щодо МВФ. Звичайно, позиція - продовжувати взаємодію. Ми розраховуємо на успішне ревю в травні", - сказав Данюлюк, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".
Як повідомлялося, нову програму співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by було затверджено в грудні 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний майже 3,9 мільярда доларів США. Перший транш на суму близько 1,4 мільярда доларів у рамках цієї програми надійшов того ж місяця. Решта кредитних коштів має надійти за підсумками піврічних переглядів програми в 2019 році.
За підсумками 2018 року сукупний державний і гарантований державою борг України у доларовому еквіваленті зріс на 2,46 відсотка і становив на січень 2019 року 78,3 мільярда доларів США.
Нагадаємо, Володимир Зеленський здобув понад 73 відсотки голосів у другому турі виборів президента України, згідно з попереднім результатом підрахунку 100 відсотків бюлетенів, про який повідомила Центральна виборча комісія (ЦВК) України.
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